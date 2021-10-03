Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов сегодня, 2 октября, поздравил жителей Дахадаевского района с 90-летием муниципалитета.

Начались юбилейные мероприятия с открытия въездного знака-арки, расположенного на въезде в район. Церемонию перерезания красной ленты Абдулпатах Амирханов провёл совместно с активом и старейшинами района.

Далее Абдулпатах Амирханов посетил национальные подворья, развёрнутые на праздничной ярмарке в селе Уркарах. Свои традиционные блюда, элементы культуры и быта представили все 26 сельских поселений района. Праздничную атмосферу майданов дополняли выступления народных ансамблей и музыкантов, игравших на национальных инструментах.

Далее состоялось открытие туристического Хаба, представляющего собой место для остановки и отдыха туристов. Его обустройство ещё продолжается, объект возведён по программе «Развитие туристического кластера в Дагестане» за счёт частно-государственного финансирования.

Обращаясь у жителям муниципалитета, Абдулпатах Амирханов передал слова поздравления от имени врио Главы РД Сергея Меликова.

Премьер-министр Дагестан отметил, что за год приезжает в район второй раз, органами власти республики ведётся работа по исполнению ряда протокольных поручений Правительства, которые направлены на социально-экономическое развитие муниципалитета.

«Красивый район, красивые люди, здесь царит атмосфера единства, дружбы, гостеприимства. Муниципалитет должен и будет развиваться, Правительство Дагестана со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю поддержку. От всей души поздравляю всех жителей Дахадаевского района с юбилеем, желаю процветания, благополучия и мира в каждый дом»,- сказал Абдулпатах Амирханов.