Вместе с мэром города Александром Шуваловым и депутатом Народного Собрания РД Еленой Павлюченко вице-премьер принял участие в торжественном митинге и праздничных мероприятиях, посвященных 286-й годовщине со дня основания города.
Вице-премьер Дагестана Мурад Казиев принял участие в праздновании Дня города Кизляра
- Автор Шахри
- 03 октября, 2021. Воскресенье 18:28
«От имени Главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова, от Правительства республики и от себя лично искренне поздравляю жителей Кизляра с днем рождения города. Кизляр –один из старейших, красивых городов, динамично развивающийся. У него славное прошлое и большое будущее.
У руководства города большие планы, которые мы вместе воплотим в реальность. Всем желаю крепкого здоровья, благополучия, а городу - процветания», - сказал Мурад Казиев.
Вместе с гостями города вице-премьер возложил цветы к памятнику основателя города в центре Кизляра генерал-аншефа Василия Яковлевича Левашова.
Также делегация посетила фестиваль народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества «Радуга ремесел» и выставки «Кизляр вчера и сегодня», «Знаменитые люди, посетившие Кизляр». На стендах были представлены изделия современного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, народные костюмы казаков, блюда национальной кухни.
В рамках празднования на городском стадионе состоялась встреча футбольных команд «Анжи» и сборной Кизляра.
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