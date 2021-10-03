ЗАМАНА - Вице-премьер Дагестана Мурад Казиев принял участие в праздновании Дня города Кизляра

Вице-премьер Дагестана Мурад Казиев принял участие в праздновании Дня города Кизляра

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03 октября, 2021. Воскресенье 18:28
Вице-премьер Дагестана Мурад Казиев принял участие в праздновании Дня города Кизляра
     Заместитель Председателя Правительства Дагестана Мурад Казиев 2 октября прибыл в город Кизляр, чтобы поздравить жителей с Днем города.

Вместе с мэром города Александром Шуваловым и депутатом Народного Собрания РД Еленой Павлюченко вице-премьер принял участие в торжественном митинге и праздничных мероприятиях, посвященных 286-й годовщине со дня основания города.

Вице-премьер Дагестана Мурад Казиев принял участие в праздновании Дня города Кизляра
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«От имени Главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова, от Правительства республики и от себя лично искренне поздравляю жителей Кизляра с днем рождения города. Кизляр –один из старейших, красивых городов, динамично развивающийся. У него славное прошлое и большое будущее.

У руководства города большие планы, которые мы вместе воплотим в реальность. Всем желаю крепкого здоровья, благополучия, а городу - процветания», - сказал Мурад Казиев.

Вместе с гостями города вице-премьер возложил цветы к памятнику основателя города в центре Кизляра генерал-аншефа Василия Яковлевича Левашова.

Также делегация посетила фестиваль народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества «Радуга ремесел» и выставки «Кизляр вчера и сегодня», «Знаменитые люди, посетившие Кизляр». На стендах были представлены изделия современного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, народные костюмы казаков, блюда национальной кухни.

В рамках празднования на городском стадионе состоялась встреча футбольных команд «Анжи» и сборной Кизляра.

 

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