ЗАМАНА - В парке им. Ленинского комсомола Махачкалы участники межрелигиозного форума провели антитеррористическую акцию

В парке им. Ленинского комсомола Махачкалы участники межрелигиозного форума провели антитеррористическую акцию

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03 октября, 2021. Воскресенье 08:26
В парке им. Ленинского комсомола Махачкалы участники межрелигиозного форума провели антитеррористическую акцию

В парке им. Ленинского комсомола Махачкалы участники межрелигиозного форума совместно с Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи столичной администрации провели антитеррористическую акцию.

В парке им. Ленинского комсомола Махачкалы участники межрелигиозного форума провели антитеррористическую акцию
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Перед собравшимися выступили заместитель министра по национальной политике и делам религий РД Мурад Шафиев, представители городской администрации, трёх республиканских конфессий, студенты и общественники.

В ходе акции участники исполнили песни и стихотворения патриотического характера, а также поставили сценку, посвящённую Великой Отечественной войне.

 

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