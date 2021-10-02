"В Ярославле завершился VIII парламентский форум "Историко-культурное наследие России", организованный Советом Федерации ФС РФ совместно с правительством области. Там мы озвучили предложенную главой региона Сергеем Меликовым идею провести следующий парламентский форум в Дагестане, в честь 100-летия Расула Гамзатова в 2023 году. В работе форума принимала участие спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, которая полностью поддержала идею", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, уже структурным подразделениям Министерства культуры Дагестана даны поручения о подготовке к этому мероприятию.
"В Дагестане много памятников древности, памятников национального исторического наследия. И у региона есть свои особенности и традиции. Мне кажется это предложение очень правильным", - цитирует слова Матвиенко пресс-служба Министерства культуры Дагестана.
Президент поручил правительству в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.