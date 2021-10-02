В Дагестане в 2023 году пройдет Девятый форум "Историко-культурное наследие России"

Девятый парламентский форум "Историко-культурное наследие России" пройдет в Дагестане в год 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова. Об этом в пятницу ТАСС сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"В Ярославле завершился VIII парламентский форум "Историко-культурное наследие России", организованный Советом Федерации ФС РФ совместно с правительством области. Там мы озвучили предложенную главой региона Сергеем Меликовым идею провести следующий парламентский форум в Дагестане, в честь 100-летия Расула Гамзатова в 2023 году. В работе форума принимала участие спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, которая полностью поддержала идею", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, уже структурным подразделениям Министерства культуры Дагестана даны поручения о подготовке к этому мероприятию.

"В Дагестане много памятников древности, памятников национального исторического наследия. И у региона есть свои особенности и традиции. Мне кажется это предложение очень правильным", - цитирует слова Матвиенко пресс-служба Министерства культуры Дагестана.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Празднование будет организовано в 2023 году, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру".

Президент поручил правительству в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.