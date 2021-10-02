Как рассказал Абдулпатах Амирханов, обсуждение инициировано в связи с обращением пищевых предприятий республики в адрес руководства республики по поводу проблем с поставкой продукции в бюджетные учреждения и участия в конкурсах на закупку товаров.

По мнению авторов обращения, имеются факты снижения цен на продукцию на закупках, которая не может быть ниже себестоимости. В результате такого механизма торгов снижается качество продукции, потребляемой в детских садах, школах и больницах.

Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что ситуация должна быть проанализирована, необходимо принять меры по поддержке местных товаропроизводителей, которые готовы обеспечить социальные учреждения экологически чистой дагестанской продукцией.

По словам врио председателя Комитета по государственным закупкам РД Джафара Гаджибекова, в целях развития конкуренции, улучшения качества поставляемой продукции Комитетом разработан План мероприятий по поддержке местных товаропроизводителей, предусматривающий использование заказчиками при проведении закупок продуктов питания конкурса с ограниченным участием (при цене контракта, превышающей 500 тыс. рублей). Применение такого конкурса в качестве способа определения поставщика позволило учитывать не только цену, но и квалификацию участника закупки.

«Дорожной картой также предусмотрены меры по повышению информированности населения и госзаказчиков республики о производимой дагестанской продукции, необходимости выделения ее в отдельные лоты, разработке технических заданий. Так, Комитетом на официальном сайте опубликован перечень продукции, производимой в Дагестана, с указанием наименования, контактных данных производителей.

Кроме того, Комитетом разработаны и размещены на официальном сайте типовые формы техзаданий на закупаемые товары, работы услуги, а также типовая инструкция по заполнению заявки», - рассказал о принимаемых мерах Гаджибеков. Он также отметил, что крупные производители не принимают активного участия не только в конкурентных закупках, но и в закупках у единственного поставщика, ввиду незначительности сумм контрактов.

В ходе обсуждения было предложено рассмотреть возможности принятия мер в отношении заказчиков, допускающих приемку некачественной и не соответствующей требованиям технического задания продукции в госучреждения.

Была отмечена необходимость усиления контроля со стороны самих учреждений (приемочных комиссий), главных распорядителей бюджетных средств в целях недопущения поставок некачественной продукции в школы, больницы и иные учреждения.

По итогам совещания Абдулпатах Амирханов поручил дополнительно проработать меры и представить предложения, направленные на поддержку местных пищевых предприятий и улучшения качества поставляемой в государственные учреждения продукции.