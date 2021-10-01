Андрей Никитин и Сергей Меликов ответили на вопросы журналистов

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который прибыл сегодня с рабочим визитом в Дагестан, ответил на вопросы журналистов вместе с врио Главы РД Сергеем Меликовым.

Никитин заметил, что впервые в Дагестане в статусе губернатора, но вместе с тем уже бывал в республике ранее с неофициальным визитом. Глава области подчеркнул, что вместе с Сергеем Меликовым обсуждены вопросы взаимодействия в области культуры, социальных проектов, образования, борьбы с бедностью. «Это темы, по которым есть лучшие практики как в Дагестане, так и в Новгородской области. Регионы будут обмениваться практиками в этих областях для создания лучшего будущего для жителей», – сказал он.

Также Никитин добавил, что отдельной темой, которая детально рассматривалась, стало сотрудничество в сфере сельского хозяйства. По его словам, Новгородская область – лидер на северо-западе страны по «борщевому набору». При этом, отметил он, по выращиванию фруктов показатели низкие, в связи с чем можно тесно взаимодействовать с Дагестаном.

Сергей Меликов рассказал, что на встрече также обсуждались культурные связи регионов.

«Новгород — старейший город России, Дербент – старейший город на Кавказе. Мы обсуждали взаимодействие в части культурных связей городов вплоть до того, чтобы сделать эти города побратимами. Культурные связи для нас очень важны», — сказал глава региона.

Меликов также добавил, что в рамках визита Никитина будет проведен ряд дискуссий, в рамках которых обсудят актуальные для регионов проблемы и пути их решения.