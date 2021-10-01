Всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21 приглашает к участию

Более 200 руководителей образовательных организаций и органов управления образования со всей России соберутся на форуме EduWave Каспий`21 в Дагестане.

7–12 октября 2021 г. в Дербенте и Махачкале пройдет второй всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21, где будут представлены лучшие управленческие и педагогические практики руководителей школ, дошкольных учреждений и органов управления образования со всей России.

В программе форума запланированы круглые столы и дискуссии на самые актуальные темы, мастер-классы и семинары опытных экспертов со всей страны, способствующие обмену опытом и установке межрегиональных связей.

В форуме примут участие делегации руководителей из разных районов Дагестана и соседних республик, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Якутии, Уфы, Красноярска и других городов и регионов России. По окончании форума участников ждет насыщенная экскурсионная программа.

Форум пройдет при поддержке Министерства образования и науки республики Дагестан. В числе организаторов форума – администрация Дербента, компания «Атлас Коммуникации», Академия «Каспий» и Дагестанский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник.

В программу включено посещение образовательных организаций Дагестана - в Махачкале, Дербенте, с. Кубачи (Дахадаевский района), с. Цмур» (Сулейман-Стальский район). В части из этих организаций выступят сильнейшие эксперты образовательной индустрии.

Полная программа форума, а также информация об условиях участия и регистрация – на сайте EduWave Каспий'21 или по телефону +7 (499) 430 07 65.

Аккредитация на мероприятие до 6.10 включительно: присылайте заявки на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , или по телефону Татьяне Пирожник, +7 (905) 780 74 88.