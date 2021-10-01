В Министерстве Строительства прошло совещание на тему переселения граждан из ветхого аварийного жилья

Благодаря досрочной реализации плана, республика имеет возможность претендовать на дополнительную финансовую поддержку на расселение граждан из аварийного жилья.



Напомним, что в настоящее время разрабатывается проект федерального закона, предусматривающий финансирование переселения таких многоквартирных домов.



Были рассмотрены вопросы о возможности участия Республики Дагестан в новой программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и порядке работы в реестре оценки технических заключений специализированных организаций в АИС «Реформа ЖКХ».



По итогам обсуждения Залкип Залкипов поручил продолжить работу по ведению реестра аварийных домов в соответствии с требованиями Фонда ЖКХ и в срок до 1 октября завершить формирование реестра на уровне муниципальных образований для дальнейшего представления данных от республики и отметил, что от качества представленного материала будут зависеть лимиты финансовой поддержки федерального бюджета.