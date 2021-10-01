ЗАМАНА - В Министерстве Строительства прошло совещание на тему переселения граждан из ветхого аварийного жилья

В Министерстве Строительства прошло совещание на тему переселения граждан из ветхого аварийного жилья

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01 октября, 2021. Пятница 16:09
В Министерстве Строительства прошло совещание на тему переселения граждан из ветхого аварийного жилья

До конца этого года планируется переселить всех жильцов домов, признанных аварийными до 1 января 2017. Об этом говорили на совещании, которое проводил заместитель Министра Строительства РД Залкип Залкипов.

В Министерстве Строительства прошло совещание на тему переселения граждан из ветхого аварийного жилья
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Благодаря досрочной реализации плана, республика имеет возможность претендовать на дополнительную финансовую поддержку на расселение граждан из аварийного жилья.

Напомним, что в настоящее время разрабатывается проект федерального закона, предусматривающий финансирование переселения таких многоквартирных домов.

Были рассмотрены вопросы о возможности участия Республики Дагестан в новой программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и порядке работы в реестре оценки технических заключений специализированных организаций в АИС «Реформа ЖКХ».

По итогам обсуждения Залкип Залкипов поручил продолжить работу по ведению реестра аварийных домов в соответствии с требованиями Фонда ЖКХ и в срок до 1 октября завершить формирование реестра на уровне муниципальных образований для дальнейшего представления данных от республики и отметил, что от качества представленного материала будут зависеть лимиты финансовой поддержки федерального бюджета.

 

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