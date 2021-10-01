Более 3 млрд рублей направили на подготовку сетевых объектов СКФО к предстоящей зиме

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал на федеральном штабе по подготовке субъектов электроэнергетики СКФО к отопительному сезону, что работы идут по графику, и на случай нештатных ситуаций обеспечена готовность более 600 аварийно-восстановительных работ. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе компании.

На совещании было отмечено, что на Северном Кавказе складывается сложная ситуация, связанная с многолетней негативной динамикой старения оборудования. Наряду с природными воздействиями это является ключевой причиной технологических нарушений. Высокий уровень потерь электроэнергии и низкая платежная дисциплина (неплатежи конечных потребителей перед Группой «Россети» превышают 31 млрд рублей) приводят к недофинансированию производственных программ. Это может сказаться на надежности работы распредсетевого комплекса.

Для выхода из критической ситуации Группа «Россети» реализует ряд целевых программ, направленных на комплексное повышение надежности Северо-Кавказского региона. Основные меры: замена опор и провода линий электропередач, обновление парка спецтехники, доукомплектование аварийного запаса.

По словам Андрея Рюмина, объем финансирования ремонтных работ по линии Группы «Россети» в этом году составляет 3,3 млрд рублей. Основные мероприятия практически завершены, в том числе ремонт свыше двух тысяч единиц подстанционного оборудования, более тысячи километров линий электропередачи 35 кВ и выше. Обеспечена готовность 169 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 11,8 МВт.

Также Группа «Россети» продолжает работу по проектам инвестпрограммы, объём которой в макрорегионе в 2021 году составляет около 13,3 млрд рублей. В первом квартале завершилась реконструкция подстанции 500 кВ «Невинномысск». До конца года планируется ввод после реконструкции высокогорной подстанции 110 кВ «Северный портал» в Северной Осетии. Также завершится реконструкция подстанции 35 кВ «Аэропорт» в Ставропольском крае. На площадке действующего объекта фактически создается новый центр питания 110 кВ.