В Дагестане завершился Международный молодежный форум «Каспий – 2021»

С 25 по 30 сентября на территории базы отдыха «Прибой» проходил Международный молодежный форум «Каспий – 2021».

В нем приняли участие молодые люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, представители Сербии, Азербайджана, Египта, Сирии и ряда других регионов и, конечно, регионов СКФО.

С участниками форума встретились временно исполняющий обязанности Главы Дагестана Сергей Меликов, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов, министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, глава города Избербаша Магомед Исаков, Председатель Махачкалинского городского Собрания депутатов Марис Ильясов, генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль и другие.

В течение пяти дней для форумчан была подготовлена насыщенная программа, они посетили образовательные площадки, приняли участие в донорской акции, участвовали в различных конкурсах и общались с экспертами от Росмолодежи.

Более 70 молодых людей из разных регионов России представили свои проекты по 9 направлениям: «Добровольчество», «Студенческие инициативы», «Патриотическое воспитание» и другое.

По решению жюри, в состав которого вошли эксперты Федерального агентства по делам молодежи, победителями конкурса стали 23 человека. Они получили на реализацию своих идей 9 550 000 рублей.

Завершился форум концертной программой, на которой выступили звезды дагестанской эстрады Даниэль Гарунов, Лаурита, Тахмина Умалатова, Алипат Абдурахманова, Арсен Дадашев и другие.

Напомним, что Международный молодежный форум «Каспий – 2021» проводился Министерством по делам молодежи Дагестана при спонсорской поддержке ОАО «Денеб», дагестанской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, сети спортивных магазинов «Спортлидер», Махачкалинского городского Собрания депутатов и книжного магазина «Lariba».