ЗАМАНА - В Дагестане начал работать образовательный проект "Солнечная школа"

В Дагестане начал работать образовательный проект "Солнечная школа"

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01 октября, 2021. Пятница 09:26

Образовательный проект "Солнечная школа" начал работать в Дагестане, сообщает республиканское министерство энергетики и ЖКХ.

В Дагестане начал работать образовательный проект "Солнечная школа"
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"В регионе стартовал образовательный проект "Солнечная школа". "Солнечной школой" стала Шангодинско-Шитлибская средняя школа Дагестана, где была установлена опытная гибридная солнечная станция на 1,8 кВт с накопителями энергии", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что проект создан с образовательной целью и представляет собой обучающую программу, позволяющую учащимся и учителям школ более детально ознакомиться с солнечной энергетикой и экологически чистыми источниками энергии, а также на практике испытать современные технологии.

"Кроме того, СЭС обеспечивает бесперебойную работу насосного оборудования в школе. Разработку обучающего курса для школьников осуществлял проектный офис по развитию возобновляемой энергии в Дагестане при Минэнерго и ЖКХ региона", - добавили в ведомстве.

 

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