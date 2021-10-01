Обсуждение прошло под руководством министра Заура Эминова. Участие в нём приняли экономист Маир Пашаев, первый заместитель министра Хабиб Джанаев, статс-секретарь–заместитель министра Эмиль Татаев и начальники управлений министерства.
Разработку концепции Стратегии развития земельных и имущественных отношений РД обсудили в Минимуществе
- Автор Шахри
- 01 октября, 2021. Пятница 09:24
27 сентября в Министерстве по земельным и имущественным отношениям РД прошло рабочее совещание по вопросу разработки концепции стратегии развития земельных и имущественных отношений РД.
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