ЗАМАНА - Разработку концепции Стратегии развития земельных и имущественных отношений РД обсудили в Минимуществе

Разработку концепции Стратегии развития земельных и имущественных отношений РД обсудили в Минимуществе

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01 октября, 2021. Пятница 09:24
Разработку концепции Стратегии развития земельных и имущественных отношений РД обсудили в Минимуществе

27 сентября в Министерстве по земельным и имущественным отношениям РД прошло рабочее совещание по вопросу разработки концепции стратегии развития земельных и имущественных отношений РД.

Разработку концепции Стратегии развития земельных и имущественных отношений РД обсудили в Минимуществе
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Обсуждение прошло под руководством министра Заура Эминова. Участие в нём приняли экономист Маир Пашаев, первый заместитель министра Хабиб Джанаев, статс-секретарь–заместитель министра Эмиль Татаев и начальники управлений министерства.

 

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