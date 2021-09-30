Каспийск избавили от мусорного коллапса

Специалисты Центра управления регионом РД фиксируют в соцсетях обращения граждан и передают их в профильные ведомства для принятия мер. Все чаще такое взаимодействие помогает местным властям и коммунальщикам узнавать о местах скопления мусора.

За минувшую неделю сотрудники ЦУР РД отработали 574 сообщения дагестанцев в социальных сетях, большая часть которых касалась вопросов ЖКХ. По данным центра, положительная динамика наблюдается в городе Каспийске. Количество обращений местных жителей о нерегулярном вывозе мусора в июле достигало порядка 160, в августе около 100, тогда как в сентябре всего лишь 20.

Заместитель Главы города Каспийска по вопросам ЖКХ Рамазан Халилов отметил, что наладить систему уборки мусора удалось, в том числе, благодаря общественным организациям города.

«Мы из этой ситуации постепенно вышли, дополнительно закупили специальную технику, увеличили количество контейнерных площадок, оптимизировали маршруты движения специальной техники, закрепили дополнительные площадки за ответственными лицами. Также продумываем вопрос патрульной уборки города, когда в течении дня, малогабаритная техника объезжает по всем маршрутам, собирая мелкий мусор», – отметил Халилов.