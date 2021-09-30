Об итогах проведения летней оздоровительной кампании в Республике Дагестан в 2021 году

Об итогах проведения летней оздоровительной кампании в Республике Дагестан в 2021 году н задачах по организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году.

Правительство Республики Дагестан поручает:



1. Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей: утвердить план подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года в Республике Дагестан.

Срок - до 20 ноября 2021 года;

принять меры по организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году в Республике Дагестан.

Срок - до 1 мая 2022 года.

2. Министерству образования и науки Республики Дагестан совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан и иными общественными объединениями: продолжить организацию государственного контроля в сфере отдыха и оздоровления детей.

Срок - постоянно;

утвердить среднюю стоимость путевки в детские оздоровительные учреждения на 2022 год и информировать органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан о рекомендуемой стоимости набора продуктов питания для детских оздоровительных учреждений (стационарных и дневного пребывания) на 2022 год.

Срок-до 1 ноября 2021 года;

проработать вопрос организации курсов повышения квалификации педагогических работников и вожатых детских оздоровительных учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

обеспечить максимальный охват детей организованными формами отдыха, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских работников и иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция;

детей, чьи родители (законные представители) потеряли работу в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции;

продолжить практику организации работы профильных смен для детей, подростков и молодежи, позволяющих развивать творческий потенциал в художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой и биологической сферах;

обеспечить формирование реестра детских оздоровительных учреждений на территории Республики Дагестан на 2022 год.

Срок - до 30 апреля 2022 года.

внести в установленном порядке проект постановления Правительства Республики Дагестан о передаче в ведение Министерства по делам молодежи Республики Дагестан государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Детский оздоровительный лагерь «Нефтяник».

Срок-до 31 октября 2021 года;

совместно с Министерством финансов Республики Дагестан рассмотреть возможность:

увеличения объема финансовых средств при формировании республиканского бюджета Республики Дагестан на 2022 и последующие годы на мероприятия по организации отдыха детей и их оздоровления в Республике Дагестан;

преду смотрения финансовых средств в республиканском бюджете Республики Дагестан на улучшение материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в 2022 году.

Срок-до 1 октября 2021 года.

3.Министерству здравоохранения Республики Дагестан:



продолжить работу по маршрутизации детей, находящихся

в детских оздоровительных учреждениях, в учреждения здравоохранения, включая маршрутизацию детей с признаками ОРВИ и новой коронавирусной инфекции;

оказать содействие руководителям детских оздоровительных учреждений в обучении и подборе квалифицированного медицинского персонала;

обеспечить медицинский контроль при приеме на работу сотрудников и оформлении детей в детские оздоровительные учреждения, а также за их состоянием в период проведения смен;

обеспечить контроль за снабжением детских оздоровительных учреждений лекарственными препаратами и медицинским оборудованием;

организовать бесплатное проведение медицинских осмотров и обучение сотрудников, направляемых на работу в детские оздоровительные учреждения;

рассмотреть вопрос кураторства детских оздоровительных учреждении медицинскими организациями.

Срок - в период проведения оздоровительной кампании.

4. Министерству строительства Республики Дагестан на основании

представленных Министерством образования и науки Республики Дагестан

данных о мощностных параметрах детских оздоровительных учреждений совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан представить предложения по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) детских оздоровительных учреждений, в том числе закрытых в предыдущие годы.

Срок - до 20 октября 2021 года.

5. Министерству культуры Республики Дагестан, Министерству пофизической культуре и спорту Республики Дагестан совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан обеспечить участие учреждений культуры и спорта в организации мероприятий в детских оздоровительных учреждениях.

6. Министерству по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан представить в Министерство образования и науки Республики Дагестан список рекомендуемых туристических маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях

отдыха.

Срок-до 1 декабря 2021 года.

7. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан разработать план мероприятий по содействию во временном трудоустройстве детей в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время.

Срок - до 10 мая 2022 года.

8. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан обеспечить исправное состояние подъездных

автомобильных дорог к детским оздоровительным учреждениям, маршруты которых совпадают с дорогами общего пользования.

Срок -до 30 мая 2022 года.

9. Министерству информации и печати Республики Дагестан обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий по организации летней оздоровительной кампании, а также размещение информации о недопущении несанкционированного приема детей в детские оздоровительные учреждения.

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан обеспечить организацию и проведение мероприятий по надзору в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до начала летнего оздоровительного сезона 2022 года, а также участие государственных инспекторов по пожарному надзору и государственных инспекторов по маломерным судам в работе комиссий по проверке готовности организаций отдыха детей и их оздоровления Республики Дагестан к началу оздоровительной кампании 2022 года и контроль за противопожарной безопасностью в указанных учреждениях.

11. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике

Дагестан: принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при проезде организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период их пребывания в детских оздоровительных учреждениях;

обеспечить контроль за несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, содействовать организации их отдыха и трудоустройства;

проверить всех работников детских оздоровительных учреждений, допускаемых к деятельности с участием несовершеннолетних, на предмет судимости и привлечения к административной ответственности;

принять меры по выявлению функционирования несанкционированных детских оздоровительных учреждений.

Срок - постоянно, в течение летней оздоровительной кампании 2022 года.

12. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан осуществлять контроль за деятельностью частных охранных организаций, осуществляющих охрану детских оздоровительных учреждений.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»: организовать работу по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений и направлять актуальную информацию в Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Срок - по мере выдачи заключений;

обеспечить контроль за соблюдением требований санитарного законодательства к условиям отдыха и оздоровления детей, организации и качеству питания в детских оздоровительных учреждениях;

организовать гигиеническую подготовку должностных лиц и работников детских оздоровительных учреждений.

Срок - в период подготовки и проведения летней оздоровительной кампании;

оперативно доводить до сведения органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан информацию о результатах контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требований к условиям отдыха и оздоровления детей, нарушениях, выявленных в ходе обследования детских оздоровительных учреждений, а также у поставщиков пищевых продуктов.

Срок - в течение 5 дней с начала каждой смены.

14. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан:

представить в Министерство образования и науки Республики Дагестан информацию о потребности в финансовых средствах на капитальный ремонт детских оздоровительных учреждений в 2021-2022 годах с приложением согласованных и утвержденных смет расходов.

Срок - до 10 октября 2021 года;

организовать работу по ремонту дорог местного значения к детским оздоровительным учреждениям, находящимся на территории муниципальных образований.

Срок - до 30 мая 2022 года;

принять муниципальные правовые акты об уполномоченном органе, ответственном за координацию оздоровительной кампании в муниципальном образовании.

Срок -до 20 октября 2021 года;

утвердить состав межведомственной муниципальной комиссии по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления.

Срок-до 25 октября 2021 года;

межведомственным муниципальным комиссиям по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления организовать работу по приемке детских оздоровительных учреждений независимо от формы собственности к началу летней оздоровительной кампании;

Срок - до 1 марта 2022 года;

при формировании муниципальных бюджетов на 2022 год предусмотреть средства на организацию отдыха детей в каникулярное время, укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений, а также на проезд детей из малоимущих семей, в том числе находящихся в социально опасном положении, к месту отдыха и обратно;

представить в Министерство образования и науки Республики Дагестан выписку из решения представительного органа муниципального образования об объеме средств, запланированных на отдых детей в 2022 году.

Срок - до 5 ноября 2021 года;

направить в Министерство образования и науки Республики Дагестан сведения о детских оздоровительных учреждениях, планирующих к работе в 2022 году.

Срок - до 25 ноября 2021 года;

взять под личный контроль работу всех детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории муниципальных образований, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;

взять на особый контроль выполнение предписаний, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, обратив особое внимание на планирование и своевременное проведение ремонтных работ.

Срок - до 10 февраля 2022 года;

внести соответствующие изменения в должностные инструкции руководителей и работников детских оздоровительных учреждений всех форм собственности, действующих на территории муниципального образования, в части наличия в них формулировок об ответственности за нарушение пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

обеспечить своевременное оформление санитарно-эпидемиологических заключений на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

Срок - до 25 марта 2022 года;

не допускать функционирования детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории муниципального образования, без положительных заключений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан;

разработать комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по созданию безопасных условий для отдыха и оздоровления детей и безаварийному функционированию детских оздоровительных учреждений;

своевременному размещению заказов на поставку продуктов в детские оздоровительные учреждения, преду смотрению складских помещений при осуществлении конкурсных процедур по закупке продовольственного сырья и пищевых продуктов;

организации полноценного и безопасного питания детей в детских оздоровительных учреждениях с учетом физиологических потребностей и режима пребывания;

усилению входного контроля за качеством поставляемого сырья и готовой продукции, в том числе документацией, позволяющей обеспечить прослеживаемость продукции;

принять меры по развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, не допуская сокращения количества детских оздоровительных учреждений;

определить объем и формирование планов дератизационных, дезинфекционных, дезинсекционных и акарицидных обработок территорий детских оздоровительных учреждений;

обеспечить организацию и проведение вирусологического обследования работников пищеблоков детских оздоровительных учреждений перед поступлением на работу;

реализовать необходимый комплекс мер, направленных на обеспечение безопасного отдыха и оздоровление детей, в том числе своевременное информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан о чрезвычайных ситуациях, требующих оперативного решения вопросов, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения.

Срок - в период проведения летней оздоровительной кампании 2022 года;

обеспечить выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности детских оздоровительных учреждений, в том числе с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 732 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления»;

обеспечить выполнение в полном объеме противопожарных мероприятий в детских оздоровительных учреждениях;

принять оперативные меры по решению вопросов, направленных на своевременное выполнение мероприятий, определенных предписаниями территориальных надзорных органов;

информировать Министерство образования и науки Республики Дагестан о ходе проведения подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года, выполнении предписаний, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, оказав содействие организациям, на балансе которых находятся детские оздоровительные учреждения, в проведении ремонтно-восстановительных работ, в первую очередь на водопроводных и канализационных сооружениях и сетях;

усилить контроль за укомплектованностью детских оздоровительных учреждений квалифицированными медицинскими и педагогическими работниками, вожатыми, не имеющими установленных законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшими обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования);

осуществлять за счет местных бюджетов, внебюджетных источников мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан, в том числе состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных районов и городских округов;

предусмотреть выделение необходимых финансовых средств из местного бюджета на борьбу с эпидемиями для проведения противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в районах размещения детских летних оздоровительных учреждений, а также проведение вакцинации против дизентерии и вирусного гепатита А персонала пищеблоков детских оздоровительных учреждений всех типов и обследование персонала пищеблока на кишечные инфекции вирусной этиологии;

заслушать организации, на балансе которых находятся детские оздоровительные учреждения, о ходе подготовки их к летней оздоровительной кампании 2022 года, выполнении предписаний, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, оказав им содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ, в первую очередь на водопроводных и канализационных сооружениях и сетях.

15. Балансодержателям и директорам детских оздоровительных учреждений рекомендовать принять меры по:

своевременному размещению заказов на поставку пищевых продуктов и формированию реестра поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания.

Срок — за 3 месяца до начала первой смены;

своевременному направлению уведомлений в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан о планируемых сроках открытия детских оздоровительных учреждений, режиме функционирования (датах начала и окончания каждой смены), планируемом количестве детей в каждой смене, сроках проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарицидных (противоклещевых) обработок.

Срок - за 2 месяца до начала работы;

своевременному получению санитарно-эпидемического заключения на осуществление деятельности по организации летней оздоровительной кампании детей в 2022 году и соблюдению требований пожарной безопасности.

Срок - не позднее чем за 2 месяца до начала работы;

определению объемов и формированию планов дератизационых, дезинфекционных, дезинсекционных и акарицидных обработок территорий оздоровительных организаций.

Срок - не позднее чем за 10 дней перед началом каждой смены;

обследованию персонала на кишечные инфекции вирусной и бактериальной этиологии.

Срок - до 1 мая 2022 года;

обеспечению межведомственного взаимодействия на всех этапах

проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий;

организации физической охраны детских оздоровительных учреждений путем заключения договоров с частными охранными организациями, имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Срок -до 1 мая 2022 года;

обеспечению своевременного выполнения предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан и реализации профилактических мероприятий по улучшению материально-технической базы детских оздоровительных учреждений.

Срок - не позднее чем за 3 месяца до начала работы;

завершению подготовки детских оздоровительных учреждений к заезду детей, обратив особое внимание на обеспечение их качественной питьевой водой, в том числе бутилированной питьевой водой, безопасными пищевыми продуктами, необходимым оборудованием и инвентарем в достаточном количестве. В случае замены блюд руководствоваться Методическими рекомендациями по организации питания детей (MP 2.4.5.0128-18);

обеспечению прохождения гигиенического обучения персонала, поступающего на работу в детские оздоровительные учреждения в полном объеме.

Срок - до 25 мая 2022 года;

недопущению замены персонала в целях исключения возникновения и распространения инфекционных заболеваний;

недопущению в детских оздоровительных учреждениях пищевых продуктов без соответствующих маркировки и документов, подтверждающих их качество и безопасность;

обеспечению должного контроля со стороны собственников детских оздоровительных учреждений за выполнением должностных обязанностей сотрудниками данных учреждений;

принятию мер по обеспечению наличия спасательных постов в местах купания детей и проведению инструктажа по безопасному поведению на водных объектах.

Срок - до 10 мая 2022 года;

обеспечению детей в детских оздоровительных учреждениях физиологически полноценным питанием в соответствии с установленными нормами, в том числе с учетом его стоимости.

Срок- в период проведения летней оздоровительной кампании 2022 года.