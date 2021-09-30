29 сентября на Международном молодежном форуме «Каспий-2021» подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов. Напомним, что его участниками стали более 70 молодых людей из разных регионов России. Они представили свои инициативы по 9 номинациям: «Добровольчество», «Студенческие инициативы», «Патриотическое воспитание» и другое.

По решению жюри, в состав которого вошли эксперты Федерального агентства по делам молодежи, победителями конкурса стали 23 человека. Они получили на реализацию своих идей 9 550 000 рублей. Победителей наградил Врио Главы РД Сергей Меликов.

При оценке проектов эксперты учитывали их актуальность, предполагаемые результаты, обоснованность запрашиваемой суммы и т.д.

«Мой проект направлен на сохранение и популяризацию родных языков посредством использования инновационных технологий. Мероприятиями проекта мы хотим помочь детям в изучении национальных языков, поскольку это одна из главных задач для более взрослого поколения. Мы установим стенды на улицах Нальчика, где каждый желающий сможет послушать сказки на родных языках. На реализацию проекта я получила 550 000 рублей», - рассказала автор проекта «Путь чуда», участница форума из Кабардино-балкарской Республики Елена Бесланиева.

Дагестанец Мурад Джалиев представил на конкурсе проект «PROкачайся», на его реализацию выделено 300 000 рублей: «Многие молодые люди сталкиваются с проблемой отсутствия опыта при устройстве на работу. Моя идея в том, что помогать им трудоустраиваться, организовывать обучение и стажировки в компаниях, которые являются нашими партнерами. Проект мы реализуем не первый год и сегодня получили необходимые средства для его расширения».

Участник из Краснодарского края Аззекам Авдешоев поделился, что благодаря своему проекту, победившему на «Каспии», сможет воплощать мечты детей.

«Мы реализуем свой проект уже 4 года. В нашем клубе смешанных единоборств «Rush» занимаются дети и взрослые, проводятся турниры по MMA. Для выхода на новый уровень нашему клубу было необходимо оборудование, на которые мы получили грантовые средства на этом форуме. У меня была мечта в 18 лет поучаствовать в боях MMA, которая, к сожалению, не сбылась. Но теперь я получил возможность осуществлять мечты других людей», - отметил Авдешоев.

Напомним, что международный молодежный форум «Каспий-2021» проводится на территории базы «Прибой» города Избербаша Министерством по делам молодёжи Дагестана при спонсорской поддержке ОАО «Денеб», дагестанской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, сети спортивных магазинов «Спортлидер», Махачкалинского городского Собрания депутатов и книжного магазина «Lariba».