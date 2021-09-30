Фестиваль дагестанской культуры прошел в Хакасии

Фестиваль дагестанской культуры, приуроченный к 100-летию образования Республики Дагестан, прошел в Центре культуры и народного творчества им. С. П. Кадышева, сообщает пресс-центр Миннац РД.

Фестиваль был открыт специальным фильмом, подготовленным к торжественной юбилейной дате. Затем на празднике выступили творческие коллективы Центра культуры и зажигательный азербайджанский ансамбль «Олдар Юрду» (Страна огней).

С поздравительной речью выступили: заместитель Председателя Верховного Совета Республики Хакасия Евгений Молостов, заместитель министра национальной и территориальной политики Хакасии Лев Сафьянов и председатель Хакасского регионального отделения Ассамблеи народов России, ответственный секретарь Республиканского Совета старейшин хакасского народа Любовь Аёшина.

Заместитель председателя Центра сохранения культуры и традиций народов Дагестана «Родина гор» Рамазан Ханмагомедов поздравил земляков и собравшихся с памятной датой. «100 лет Россия является большой Родиной для всего дагестанского многонационального народа. Для нас это большая честь являться частичкой истории великой державы. Великие писатели как Расул Гамзатов, труды которого известны во всем мире, в своих стихах и поэмах показали наше отношение к России. Всем известно о спортивной славе дагестанских спортсменов, которые занимают высшие пьедесталы как на чемпионатах мира, так и на Олимпийских играх. И нас переполняет гордость, когда флаг России возвышается над остальными. Более 90 тысяч дагестанцев погибли на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, 60 человек заслужили звание Героя Советского Союза. Мы, дагестанцы, всегда были полезными нашему обществу и готовы дальше служить своей Родине – России», – отметил он.

Отметим, фестиваль был организован Хакасской региональной общественной организацией «Центр сохранения культуры и традиций народов Дагестана «Родина гор», при поддержке Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия.