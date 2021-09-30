ЗАМАНА - Власти Дагестана планируют увеличить турпоток в регион в 2,2 раза к 2030 году

Власти Дагестана планируют увеличить турпоток в регион в 2,2 раза к 2030 году

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30 сентября, 2021. Четверг 14:47
Власти Дагестана планируют увеличить турпоток в регион в 2,2 раза к 2030 году

Турпоток в Дагестан к 2030 году должен увеличиться в 2,2 раза по сравнению с доковидным 2019 годом, сообщили в среду в пресс-службе Минтуризма республики со ссылкой на врио министра Эмина Мерданова.

Власти Дагестана планируют увеличить турпоток в регион в 2,2 раза к 2030 году
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"Нам необходимо до 2030 года увеличить турпоток в республику в 2,2 раза, количество работающих в сфере туризма - в 1,8 раза и увеличить экспорт услуг в три раза относительно 2019 года", - приводятся в сообщении слова Мерданова.

По его словам, для достижения этих целей в проект Стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2030 года предложена модель развития туризма на пяти приоритетных туристских территориях республики. "Это туристские территории: "Прибрежная", "Южная", "Горная", "Северная" и "Среднегорье", определены приоритеты их развития и точки притяжения. Также в текущем году планируется завершить разработку концепций развития туристических кластеров", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, по словам Мерданова, для совершенствования правового регулирования туристической деятельности в республике разработан законопроект, которым предусмотрена поддержка субъектов туриндустрии, а также введение полномочий Минтуризма Дагестана в части аттестации экскурсоводов и гидов и организации регионального государственного контроля за их деятельностью.

По данным Минтуризма Дагестана, в республике сохраняется ежегодный рост турпотока. Так, в 2017 году республику посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс. , а в 2019 году - 850 тыс. В начале сентября врио главы региона Сергей Меликов сообщал, что к концу 2021 года турпоток в Дагестан может составить 1 млн человек.

 

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