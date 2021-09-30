Количество частных инвесторов в Дагестане увеличилось в 2 раза

По данным Московской биржи на начало сентября 2021 года, жители Дагестана открыли около 27 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ИИС выросло в 2 раза, сообщает пресс-служба Отделения – Национального банка по РД.

Отмечается, что в рейтинге по количеству открытых ИИС региона занимает вторую позицию в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставропольского края.

Индивидуальный инвестиционный счет – это вид брокерского счета для операций с ценными бумагами. Главный плюс ИИС в том, что можно получить поддержку от государства в виде налогового вычета в 13% с вложенной суммы вдобавок к вероятному доходу от инвестиций (но не более 52 тысяч рублей за год). Однако стоит помнить, что деньги на ИИС не застрахованы государством.

«Инвестиционная активность связана с желанием получать большую доходность от своих сбережений. Кроме того, сам процесс инвестирования стал простым и удобным. Но нельзя забывать о существующих рисках для начинающих розничных инвесторов. Инвестирование требует анализа рынка, наработки опыта и умения принимать взвешенные решения. И поэтому деньги для инвестиций должны быть не последними и не единственными сбережениями», ─ пояснил управляющий Отделением Банка России в Дагестане Мурад Идрисов.

На фондовом рынке можно не только получить высокий доход, но и потерять свои деньги. Поэтому с 1 октября этого года для приобретения сложных финансовых инструментов (зарубежных субордов, структурных облигаций иностранных эмитентов, внебиржевых производных финансовых инструментов) игрок должен будет пройти специальное тестирование. Оно вводится для того, чтобы помочь начинающим инвесторам осознать риски при приобретении сложных продуктов. Тестирование как раз и помогает выявить недостаток знаний и опыта. Бесплатное обучение можно пройти на сайте Мосбиржи, а дополнительную информацию об обучающих ресурсах получить на сайте Финкульт.инфо в профильных тематических разделах.