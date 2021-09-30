ЗАМАНА - В Дагестане активизируют работу по оказанию мер поддержки резидентам ТОСЭР

В Дагестане активизируют работу по оказанию мер поддержки резидентам ТОСЭР

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30 сентября, 2021. Четверг 14:27
В Дагестане активизируют работу по оказанию мер поддержки резидентам ТОСЭР
Сегодня, 29 сентября, под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Нюсрета Омарова прошло совещание по вопросу функционирования территорий опережающего социально-экономического развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни».
В Дагестане активизируют работу по оказанию мер поддержки резидентам ТОСЭР
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Открывая совещание, Нюсрет Омаров отметил, что в целях ускоренного развития экономики, улучшения жизни населения, диверсификации экономики моногородов созданы две территории опережающего развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни». 

«По каждой территории опережающего развития Республикой Дагестан заключены соглашения с Министерством экономического развития России с ежегодными плановыми показателями. В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР включено 16 предприятий, с объемом привлеченных инвестиций порядка 400 миллионов рублей и создано 341  рабочее место»,- сказал Омаров. 

Подробно о приводимой работе по привлечению резидентов рассказал министр экономики и территориального развития Дагестана Руслан Алиев. В своем докладе он отметил, что в связи с невыполнениями резидентами ТОСЭР показателей в рамках соглашения из реестра резидентов было исключено 12 предприятий.  

«В настоящее время в целях дальнейшего развития территорий проходит процедура изъятия у данных резидентов неэффективно используемых земельных участков с целью их предоставления в установленном порядке для реализации новых инвестиционных проектов, также проводится работа по созданию и развитию индустриальных парков в моногородах»,- сообщил Алиев. 

С информацией по повестке также выступили министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов, представители Агентства по предпринимательству и инвестициям РД, администраций городов Каспийск и Дагестанские Огни.

По итогам совещания Первый вице-премьер Дагестана поручил профильным министерствам и ведомствам, а также главам моногородов обеспечить выполнение установленных плановых значений показателей по количеству резидентов, числу рабочих мест и объему привлеченных инвестиций в рамках Соглашений о создании ТОСЭР в моногородах, осуществлять мониторинг за эффективностью использования земельных ресурсов. 

Также поручено активизировать работу по оказанию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на ТОСЭР Республики Дагестан. 

Следует отметить, что резидентам ТОСЭР предоставляются значительные налоговые льготы и преференции (пониженные ставки по отчислениям во внебюджетные фонды с 30 до 7,6%, нулевые ставки налога на имущество и земельному налогу, пониженные ставки по налогу на прибыль – 5% в течение первых пяти лет, 13% – следующие пять лет).

Для получения статуса резидента ТОСЭР «Каспийск» объем капитальных вложений должен быть не менее 5 миллионов рублей, а количество созданных рабочих мест должно составлять 20 единиц. Для резидентов ТОСЭР «Дагестанские Огни» эти требования сокращены в два раза: объем капитальных вложений – 2,5 миллионов рублей, количество созданных рабочих мест – 10 единиц.

 

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