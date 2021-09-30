ЗАМАНА - В сентябре через ЦУР Дагестана отработано свыше 3 тыс обращений граждан

В сентябре через ЦУР Дагестана отработано свыше 3 тыс обращений граждан

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30 сентября, 2021. Четверг 13:49
В сентябре через ЦУР Дагестана отработано свыше 3 тыс обращений граждан

3034 обращений граждан отработали сотрудники Центра управления регионом РД с 1 по 30 сентября, сообщает представитель Центра.

В сентябре через ЦУР Дагестана отработано свыше 3 тыс обращений граждан
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Самой большой проблемой для жителей республики остается ЖКХ, по вопросам этого направления ЦУР насчитывает больше всего жалоб – их в сентябре было 804.

Дагестанцев волнуют темы обеспечения качественной питьевой водой, бесперебойного электроснабжения, своевременного вывоза бытовых отходов, а также содержания автомобильных дорог в соответствующем состоянии.

Центр управления регионом Дагестана ежемесячно предоставляет отчет врио главы РД Сергею Меликову, в котором указываются все наболевшие проблемы региона с подробными пояснениями.

 

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