Самой большой проблемой для жителей республики остается ЖКХ, по вопросам этого направления ЦУР насчитывает больше всего жалоб – их в сентябре было 804.
Дагестанцев волнуют темы обеспечения качественной питьевой водой, бесперебойного электроснабжения, своевременного вывоза бытовых отходов, а также содержания автомобильных дорог в соответствующем состоянии.
Центр управления регионом Дагестана ежемесячно предоставляет отчет врио главы РД Сергею Меликову, в котором указываются все наболевшие проблемы региона с подробными пояснениями.