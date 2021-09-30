В сентябре через ЦУР Дагестана отработано свыше 3 тыс обращений граждан

3034 обращений граждан отработали сотрудники Центра управления регионом РД с 1 по 30 сентября, сообщает представитель Центра.

Самой большой проблемой для жителей республики остается ЖКХ, по вопросам этого направления ЦУР насчитывает больше всего жалоб – их в сентябре было 804.

Дагестанцев волнуют темы обеспечения качественной питьевой водой, бесперебойного электроснабжения, своевременного вывоза бытовых отходов, а также содержания автомобильных дорог в соответствующем состоянии.

Центр управления регионом Дагестана ежемесячно предоставляет отчет врио главы РД Сергею Меликову, в котором указываются все наболевшие проблемы региона с подробными пояснениями.