На межрелигиозном форуме в Дагестане обсудили тему борьбы с терроризмом





В своём вступительном слове эксперт отметил, что существует множество реабилитационных центов для тех, кто связался наркотиками, но не существует государственных органов для пострадавших от деятельности сект. Если человек попал в секту - чаще всего его права нарушены, но ему некуда обратиться.



Спикер отметил актуальность данной темы: растет количество людей, которые попадают в различные религиозные секты. По данным российской ассоциации изучения религии и сект, в России в различные секты вовлечено порядка 800 тысяч человек. Также по данным известного исламоведа Романа Силантьева в РФ около 700 тысяч человек, сочувствующих идеям вахаббизма.



Если человек попал в секту, самое главное, не терять с ним связь. Потому что цель секты и состоит в том, чтобы человек оборвал связь с обществом и семьей. Именно таким человеком легче управлять, так как ему больше не с кем советоваться, кроме них самих.



«Я занимаюсь этой деятельностью уже 20 лет, но постоянно встречаю повторяющуюся ошибку среди людей различных профессий и возрастов. Неважно кем является человек: майор полиции или кандидат наук - это показала практика», - заключил Иерей Антоний Скрынников.



В свою очередь журналист Ольга Бренер выступила перед участниками форума с докладом на тему «Межконфессиональные отношения: опыт субъектов РФ».



Ребята сразу же приняли активное участие в обсуждении. По их словам, все конфессии должны жить в мире, как одна семья.



Ольга Бренер подчеркнула, что вместо веротерпимости, должно быть открытое взаимодействие между конфессиями.



"Потому как, только таким образом можно взрастить в молодом поколении хорошее отношение к ближнему. Именно такой метод работы помог выстроить межконфессиональный диолог в ее родном Воронеже.

Эксперт также отметил, что в наше время социальные сети являются хорошим инструментом для вербовки молодёжи, и проблема, чаще всего, кроется именно в них.



Выступления экспертов сопровождались вопросами молодых участников, которые проявили неподдельный интерес к обсуждаемой теме.