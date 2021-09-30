В своём вступительном слове эксперт отметил, что существует множество реабилитационных центов для тех, кто связался наркотиками, но не существует государственных органов для пострадавших от деятельности сект. Если человек попал в секту - чаще всего его права нарушены, но ему некуда обратиться.
Спикер отметил актуальность данной темы: растет количество людей, которые попадают в различные религиозные секты. По данным российской ассоциации изучения религии и сект, в России в различные секты вовлечено порядка 800 тысяч человек. Также по данным известного исламоведа Романа Силантьева в РФ около 700 тысяч человек, сочувствующих идеям вахаббизма.
Если человек попал в секту, самое главное, не терять с ним связь. Потому что цель секты и состоит в том, чтобы человек оборвал связь с обществом и семьей. Именно таким человеком легче управлять, так как ему больше не с кем советоваться, кроме них самих.
«Я занимаюсь этой деятельностью уже 20 лет, но постоянно встречаю повторяющуюся ошибку среди людей различных профессий и возрастов. Неважно кем является человек: майор полиции или кандидат наук - это показала практика», - заключил Иерей Антоний Скрынников.
В свою очередь журналист Ольга Бренер выступила перед участниками форума с докладом на тему «Межконфессиональные отношения: опыт субъектов РФ».
Ребята сразу же приняли активное участие в обсуждении. По их словам, все конфессии должны жить в мире, как одна семья.
Ольга Бренер подчеркнула, что вместо веротерпимости, должно быть открытое взаимодействие между конфессиями.
"Потому как, только таким образом можно взрастить в молодом поколении хорошее отношение к ближнему. Именно такой метод работы помог выстроить межконфессиональный диолог в ее родном Воронеже.
Эксперт также отметил, что в наше время социальные сети являются хорошим инструментом для вербовки молодёжи, и проблема, чаще всего, кроется именно в них.
Выступления экспертов сопровождались вопросами молодых участников, которые проявили неподдельный интерес к обсуждаемой теме.
На межрелигиозном форуме в Дагестане обсудили тему борьбы с терроризмом
- Автор Шахри
- 30 сентября, 2021. Четверг 13:44
Утро 30 сентября на VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме началось с лекций экспертов, в роли которых выступили Иерей Антоний Скрынников, руководитель молодежного и миссионерского отделов Ставропольской епархии и журналист Ольга Бренер.
Темой обсуждения богослов выбрал «Религиозный экстремизм - угроза безопасности на Северном Кавказе».
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