В мероприятии также приняли участие ректор университета Нариман Асваров, представители общественных и религиозных организаций, преподаватели и студенты вуза, представители СМИ.
С приветственным словом выступил Нариман Асваров, который отметил необходимость проведения данных встреч для просвещения молодежи. «Данная встреча - это возможность дать вам те знания, которыми вы могли бы поделиться со своим окружением. Я уверен, что встреча будет иметь эффективный результат и мне очень приятно, что гости посетили именно наш вуз», - подчеркнул ректор.
В свою очередь Энрик Муслимов поблагодарил собравшихся и руководство вуза за работу, которая проводится со студентами.
Министр подчеркнул, что ведомство на днях запустило VIII Международный молодежный межрелигиозный форум, в котором принимают участие молодые люди из различных регионов России и даже из-за рубежа, из таких стран, как Азербайджан, Алжир, Египет и др.
По словам эксперта из Египта Адхама Таммама Фарраджа Абдуррахмана, одной из причин распространения идеологии терроризма является неправильное понимание религиозных текстов, учений молодыми людьми.
Участники встречи задали гостям интересующие их вопросы личного и профессионального характера и получили на них исчерпывающие ответы.
Собравшиеся отметили продуктивность встречи и обозначили готовность к совместным проектам и новым формам сотрудничества.
Участники межрелигиозного форума встретились с Адхам Таммам Фаррадж Абдуррахманом
- Автор Шахри
- 30 сентября, 2021. Четверг 13:37
29 сентября в Дагестанском государственном педагогическом университете министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов и эксперт Международного межрелигиозного молодежного форума, доктор исламских и арабских исследований в области исламского права и его основ, профессор Адхам Таммам Фаррадж Абдуррахман встретились со студентами вуза в рамках VIII Международного молодежного межрелигиозного форума, который в эти дни проходит на базе «Солнечный берег».
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