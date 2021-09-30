Участники межрелигиозного форума встретились с Адхам Таммам Фаррадж Абдуррахманом





В мероприятии также приняли участие ректор университета Нариман Асваров, представители общественных и религиозных организаций, преподаватели и студенты вуза, представители СМИ.



С приветственным словом выступил Нариман Асваров, который отметил необходимость проведения данных встреч для просвещения молодежи. «Данная встреча - это возможность дать вам те знания, которыми вы могли бы поделиться со своим окружением. Я уверен, что встреча будет иметь эффективный результат и мне очень приятно, что гости посетили именно наш вуз», - подчеркнул ректор.



В свою очередь Энрик Муслимов поблагодарил собравшихся и руководство вуза за работу, которая проводится со студентами.



Министр подчеркнул, что ведомство на днях запустило VIII Международный молодежный межрелигиозный форум, в котором принимают участие молодые люди из различных регионов России и даже из-за рубежа, из таких стран, как Азербайджан, Алжир, Египет и др.



По словам эксперта из Египта Адхама Таммама Фарраджа Абдуррахмана, одной из причин распространения идеологии терроризма является неправильное понимание религиозных текстов, учений молодыми людьми.

Участники встречи задали гостям интересующие их вопросы личного и профессионального характера и получили на них исчерпывающие ответы.



Собравшиеся отметили продуктивность встречи и обозначили готовность к совместным проектам и новым формам сотрудничества.