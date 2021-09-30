Сергей Меликов принял участие в закрытии Международного молодежного форума «Каспий-2021»

Временно исполняющий обязанности руководителя республики Сергей Меликов сегодня, 29 сентября, принял участие в закрытии Международного молодежного форума «Каспий-2021». Об этом проинформировали в пресс-службе Главы Дагестана.

Глава субъекта отметил, что проведение такого масштабного форума, где стали участниками делегации из разных субъектов России и зарубежья — важное событие для всех дагестанцев.

По его мнению, «Каспий» становится традиционным символом молодости, образованности и успешности.

«Очень здорово, что есть такие площадки, на которых молодежь может не только встречаться, приобретать новых друзей и единомышленников, но и обсуждать проблемы и планы, получить поддержку своим инициативам со стороны органов власти», – подчеркнул врио Главы Дагестана на встрече с участниками форума, говорится в сообщении АГиП.

Меликов также напомнил, что данный молодежный форум «Каспий» задумывался в 2011 году как очень важный и востребованный проект, направленный, в первую очередь, на укрепление дружбы и сотрудничества, поддержку целеустремленной, талантливой молодежи, готовой получать новые знания, опыт и навыки.

Он сказал, что за эти 10 лет для более 6000 молодых людей из различных субъектов страны, стран ближнего и дальнего зарубежья форум стал востребованной платформой, направленной на развитие практико-ориентированного диалога и взаимодействия со сверстниками.

Руководитель республики в ходе встречи с участниками Международного молодежного форума «Каспий-2021» вручил медаль «За отвагу» семье погибшего участника ВОВ Ахата Арзаевича Алиева. Награду из рук Сергея Алимовича Меликова получила правнучка Ахата Алиева Зарема Байрамова.