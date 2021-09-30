Социальным работникам дали рекомендации во Всемирный день сердца

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с Министерством здравоохранения РД и Министерством труда и социального развития РД провели мероприятие, приуроченное к Всемирному дню сердца - 29 октября. Широкой аудитории социальных работников Махачкалы рассказали о наиболее распространенных болезнях сердца и способах их профилактики.

Врач-кардиолог Республиканского кардиологического диспансера Индира Курбанова осветила тему постковидного синдрома и осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы после перенесенной коронавирусной инфекции.

Она напомнила, что в Дагестане с 1 сентября проводится углубленная диспансеризация лиц, переболевших COVID-19. В первую очередь на нее приглашают тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой или среднетяжелой форме, через 2 месяца со дня выздоровления.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает следующие исследования: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия (оценка функций внешнего дыхания), рентгенография органов грудной клетки (если не проходили в течение года).

Для переболевших в средней или тяжелой форме анализ на определение уровня D-димера в крови, выявляющий риск тромбообразования.

По результатам исследований врачи примут решение о направлении пациента на второй этап, который включает по медицинским показаниям: эхокардиография, КТ легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Если у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

Встречу дополнила специалист Республиканского центра инфекционных болезней Муминат Джабраилова, которая подробно рассказала о проводимой в Дагестане вакцинации против гриппа и против COVID-19.

Врач-гигиенист Центра здоровья отметила возможности наблюдения за основными параметрами организма на базе развернутых в республике центров здоровья, которые играют важную роль в профилактике неинфекционных заболеваний.

Мероприятие прошло с соблюдением мер противоэпидемической безопасности.