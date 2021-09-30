Это крупнейшее мероприятие России, посвящённое привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры.
Его организатором мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс.
Программа конгресса построена вокруг наиболее актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру.
Значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере - здравоохранении, образовании, туризме и спорте.
Как прокомментировал Батыр Эмеев, первый день конгресса прошёл достаточно насыщенно.
«Обсудили темы, малого и среднего бизнеса в проектах ГЧП, комплексные инвестиционные проекты с инфраструктурной составляющей, и т.д. В таких мероприятиях нам важен обмен опытом с коллегами из других регионов. В Дагестане очень развито малое и среднее предпринимательство, но не так развито государственно-частное партнерство, как, например, в Калужской области, которые являются лидерами региональных практик ГЧП.
С заместителем губернатора Калужской области Константином Горобцовым договорились об обмене опытом использования механизмов ГЧП. Я уверен, что дагестанские предприниматели смогут успешно использовать лучшие практики взаимодействия государства и бизнеса, что улучшит и бизнес-климат Республики, и социальную сферу Дагестана», - рассказал Батыр Эмеев.
Батыр Эмеев принял участие в Российской неделе ГЧП
- Автор Шахри
- 30 сентября, 2021. Четверг 06:55
Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев накануне, 28 сентября, принял участие в VIII Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП» в г. Москве.
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