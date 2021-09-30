Батыр Эмеев принял участие в Российской неделе ГЧП





Это крупнейшее мероприятие России, посвящённое привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры.



Его организатором мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс.

Программа конгресса построена вокруг наиболее актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру.



Значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере - здравоохранении, образовании, туризме и спорте.



Как прокомментировал Батыр Эмеев, первый день конгресса прошёл достаточно насыщенно.



«Обсудили темы, малого и среднего бизнеса в проектах ГЧП, комплексные инвестиционные проекты с инфраструктурной составляющей, и т.д. В таких мероприятиях нам важен обмен опытом с коллегами из других регионов. В Дагестане очень развито малое и среднее предпринимательство, но не так развито государственно-частное партнерство, как, например, в Калужской области, которые являются лидерами региональных практик ГЧП.



С заместителем губернатора Калужской области Константином Горобцовым договорились об обмене опытом использования механизмов ГЧП. Я уверен, что дагестанские предприниматели смогут успешно использовать лучшие практики взаимодействия государства и бизнеса, что улучшит и бизнес-климат Республики, и социальную сферу Дагестана», - рассказал Батыр Эмеев.