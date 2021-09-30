А. Егорцев: "Здесь никто никого не пытается переманить в свою веру"





А. Егорцев рассказал собравшимся о своей профессиональной деятельности, какими темами интересуется, о каких актуальных проблемах снимает репортажи и фильмы.

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Спикер отметил, что начинал свою профессиональную деятельность с изучения деятельности религиозных сект, их негативного влияния на умы молодых людей. Немало материалов посвятил темам наркомании, терроризма.

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Журналист известен в профессиональной среде как человек, который никогда не пойдет на сделку с совестью, потому не снимает заказных материалов и не подстраивается под политические веяния. «В своих материалах стараюсь уходить от официоза. Самое главное для меня – искренность. Если телезритель почувствует фальшь, то ведь и ко мне отношение изменится», - делится представитель телеканала.

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Эксперт поделился своими впечатлениями от путешествий по Кавказу, в частности, по Дагестану. «Здесь проживает уникальный народ, который, оставаясь верным своей религии, мирно живет с представителями других национальностей и вероисповедания. В республике сложились теплые добрососедские отношения», – подчеркнул А. Егорцев.

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Повествуя собравшимся о VIII Международном молодежном межрелигиозном форуме, журналист подчеркнул: «Данный форум проводится не для галочки. Это совершенно очевидно. Здесь никто никого не пытается переманить в свою веру. Каждый старается узнать мироощущение представителя другой веры. Благодаря форуму все больше преодолевается пропасть недоверия, боязни между нациями и конфессиями».



Встреча продолжилась в формате диалога: студенты ДГИ задали свои вопросы, на которые Александр Егорцев дал интересные ответы.