ЗАМАНА - А. Егорцев: "Здесь никто никого не пытается переманить в свою веру"

А. Егорцев: "Здесь никто никого не пытается переманить в свою веру"

Автор
30 сентября, 2021. Четверг 06:52
А. Егорцев: &quot;Здесь никто никого не пытается переманить в свою веру&quot;

29 сентября в Дагестанском гуманитарном институте прошла встреча эксперта VIII Международного межрелигиозного молодёжного форума, специального корреспондента телеканала «Спас» Александра Егорцева со студентами Дагестанского гуманитарного института. Модерировал мероприятие консультант Министерства по национальной политике и делам религий РД Мурад Магомедов.

А. Егорцев: "Здесь никто никого не пытается переманить в свою веру"
Информация



А. Егорцев рассказал собравшимся о своей профессиональной деятельности, какими темами интересуется, о каких актуальных проблемах снимает репортажи и фильмы.

Спикер отметил, что начинал свою профессиональную деятельность с изучения деятельности религиозных сект, их негативного влияния на умы молодых людей. Немало материалов посвятил темам наркомании, терроризма.

Журналист известен в профессиональной среде как человек, который никогда не пойдет на сделку с совестью, потому не снимает заказных материалов и не подстраивается под политические веяния. «В своих материалах стараюсь уходить от официоза. Самое главное для меня – искренность. Если телезритель почувствует фальшь, то ведь и ко мне отношение изменится», - делится представитель телеканала.

Эксперт поделился своими впечатлениями от путешествий по Кавказу, в частности, по Дагестану. «Здесь проживает уникальный народ, который, оставаясь верным своей религии, мирно живет с представителями других национальностей и вероисповедания. В республике сложились теплые добрососедские отношения», – подчеркнул А. Егорцев.

Повествуя собравшимся о VIII Международном молодежном межрелигиозном форуме, журналист подчеркнул: «Данный форум проводится не для галочки. Это совершенно очевидно. Здесь никто никого не пытается переманить в свою веру. Каждый старается узнать мироощущение представителя другой веры. Благодаря форуму все больше преодолевается пропасть недоверия, боязни между нациями и конфессиями».

Встреча продолжилась в формате диалога: студенты ДГИ задали свои вопросы, на которые Александр Егорцев дал интересные ответы.

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top