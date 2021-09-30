Саид Ниналалов: «Хочется, чтобы граждане были довольны работой своих депутатов»

«Итак, новый состав парламента Республики Дагестан избран. Очень хочется, чтобы депутаты были на связи со своими избирателями, чтобы принимаемые законы и постановления были направлены на социально-экономическое развитие региона, чтобы мы, граждане были довольны работой своих депутатов. Новых лиц в парламенте немало, говорят, что он обновился на 70%. Радует то, что Дагестанский государственный университет в Народном Собрании представляют ректор Муртазали Рабаданов и три преподавателя. Таким образом, в парламенте будет небольшая депутатская группа, которая возьмет на себя одно из самых важных направлений – науку и образование. Перед выборами кандидаты в депутаты объездили свои избирательные округа, дали множество обещаний. Очень хотелось бы, чтобы они не забыли дорогу к своим избирателям».