ЗАМАНА - Саид Ниналалов: «Хочется, чтобы граждане были довольны работой своих депутатов»

Саид Ниналалов: «Хочется, чтобы граждане были довольны работой своих депутатов»

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30 сентября, 2021. Четверг 06:48
Саид Ниналалов: «Хочется, чтобы граждане были довольны работой своих депутатов»

Общественный деятель Саид Ниналалов рассказал о своих ожиданиях от работы нового состава Народного Собрания РД седьмого созыва.

Саид Ниналалов: «Хочется, чтобы граждане были довольны работой своих депутатов»
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«Итак, новый состав парламента Республики Дагестан избран. Очень хочется, чтобы депутаты были на связи со своими избирателями, чтобы принимаемые законы и постановления были направлены на социально-экономическое развитие региона, чтобы мы, граждане были довольны работой своих депутатов. Новых лиц в парламенте немало, говорят, что он обновился на 70%. Радует то, что Дагестанский государственный университет в Народном Собрании представляют ректор Муртазали Рабаданов и три преподавателя. Таким образом, в парламенте будет небольшая депутатская группа, которая возьмет на себя одно из самых важных направлений – науку и образование. Перед выборами кандидаты в депутаты объездили свои избирательные округа, дали множество обещаний. Очень хотелось бы, чтобы они не забыли дорогу к своим избирателям».

 

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