ЗАМАНА - Мэр Южно-Сухокумска с рабочим визитом посетил ЦУР Дагестана

Мэр Южно-Сухокумска с рабочим визитом посетил ЦУР Дагестана

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29 сентября, 2021. Среда 16:50
Мэр Южно-Сухокумска с рабочим визитом посетил ЦУР Дагестана

Глава Южно-Сухокумска Абдула Абдулаев с рабочим визитом посетил Центр управления регионом Республики Дагестан, где встретился с руководством Центра и обсудил насущные проблемы города.

Мэр Южно-Сухокумска с рабочим визитом посетил ЦУР Дагестана
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С июля по сентябрь 2021 года система «Инцидент Менеджмент» зарегистрировала обращения от жителей Южно-Сухокумска, которые касались отсутствия водоснабжения, наличия мусора на улицах горда, а также отсутствия фонарного освещения. Эти инциденты сотрудники ЦУР РД донесли до мэра города, что и стало поводом его визита в Центр.

Руководитель ЦУР РД Султан Абдуралимов поднял данные системы «Инцидент Менеджмент» с конкретными комментариями жителей. Глава Южно-Сухокумска констатировал, что указанные проблемы находятся теперь на его личном контроле, для их решения уже принимаются меры.

Мэр рассказал о повседневной работе, которая ведется городскими службами, чтобы поддерживать территорию Южно-Сухокумска в порядке. Администрация города также проводит работу, направленную на решение вопроса занятости населения.

«Мы обеспокоены тем, что не хватает рабочих мест в городе. Делаем все возможное, чтобы решить эту проблему. Ведется строительство мясокомбината. Кроме того, мы будем запускать молочное производство», - сказал Абдулаев.

Напомним, во всех городах и районах Дагестана открылись Муниципальные центры управления. МЦУ упрощают контроль ситуации со стороны руководителей МО и делают работу органов исполнительной власти эффективнее.

Кроме того, сотрудники МЦУ Южно-Сухокумска и пресс-службы городской администрации пройдут обучение от ЦУР, чтобы выстроить систему качественного и своевременного информирования населения о проводимой в городе работе.

 

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