ЗАМАНА - Энрик Муслимов выступил с лекцией на молодежном межрелигиозном форуме

Энрик Муслимов выступил с лекцией на молодежном межрелигиозном форуме

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29 сентября, 2021. Среда 16:05
Энрик Муслимов выступил с лекцией на молодежном межрелигиозном форуме

28 сентября министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов выступил в роли спикера на VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме.

Энрик Муслимов выступил с лекцией на молодежном межрелигиозном форуме
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Темой выступления стало «100-летие ДАССР: история и современность».

Спикер рассказал о становлении религии и  духовного начала в Дагестане  в контексте исторического развития республики и отметил современную молодежь как правильно развитую, духовную, способную при необходимости объединиться и дать отпор врагу.

Министр также подчеркнул в своем выступлении важность сохранения языковых и культурных ценностей нашего многонационального региона как основного богатства проживающих здесь народностей.

Оценивая уровень форума, Э. Муслимов с удовлетворением отметил, что организаторы не приемлют формальные мероприятия, они нацелены на эффективный результат, который  проявляет себя из года в год.

По словам руководителя ведомства, благодаря Международному межрелигиозному молодёжному форуму заметно выросла дружба между представителями различных конфессий, улучшились их знания об особенностях  религий и культур, проповедуемых ими ценностях, облике культовых учреждений.

Участники и гости форума активно участвовали в лекции, задавали министру вопросы и дискутировали.

 

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