Темой выступления стало «100-летие ДАССР: история и современность».
Спикер рассказал о становлении религии и духовного начала в Дагестане в контексте исторического развития республики и отметил современную молодежь как правильно развитую, духовную, способную при необходимости объединиться и дать отпор врагу.
Министр также подчеркнул в своем выступлении важность сохранения языковых и культурных ценностей нашего многонационального региона как основного богатства проживающих здесь народностей.
Оценивая уровень форума, Э. Муслимов с удовлетворением отметил, что организаторы не приемлют формальные мероприятия, они нацелены на эффективный результат, который проявляет себя из года в год.
По словам руководителя ведомства, благодаря Международному межрелигиозному молодёжному форуму заметно выросла дружба между представителями различных конфессий, улучшились их знания об особенностях религий и культур, проповедуемых ими ценностях, облике культовых учреждений.
Участники и гости форума активно участвовали в лекции, задавали министру вопросы и дискутировали.
Энрик Муслимов выступил с лекцией на молодежном межрелигиозном форуме
- Автор Шахри
- 29 сентября, 2021. Среда 16:05
28 сентября министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов выступил в роли спикера на VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме.
Последнее от Шахри
- На форуме «Каспий – 2021» обсудили вопросы экологии
- На Дагестан надвигаются сильные дожди
- На форуме «Каспий-2021» прошла встреча с начальником Управления Госавтоинспекции МВД по РД Александром Шалагиным
- Участники Международного форума «Каспий-2021» встретились с победителями и призерами летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио
- В Дагестане выберут председателя Народного собрания