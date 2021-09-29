В Махачкале стартовала международная научно-практическая конференция «Электронный век науки»

В Махачкале начала работу Международная научно-практическая конференция «Электронный век науки». Ученые, преподаватели, Руководители научных центров, институтов и библиотек страны собрались для обсуждения темы: «Информационное и ресурсное обеспечение научной деятельности в контексте цифровой трансформации».

Мероприятие проходит с 27 сентября по 1 октября. Организаторы - Библиотека по естественным наукам Российской академии наук и Дагестанский госуниверситет.

Открыл работу конференции директор Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук Олег Шорин. Он огласил приветствие участникам конференции замминистра науки и высшего образования РФ Александра Нарукавникова и замминистра культуры РФ Ольги Яриловой.

Александр Нарукавников отметил, что конференция призвана объединить ученых и преподавателей отдаленных регионов страны.

«В век интернета и дистанционной работы не хватает прямого диалога человека с человеком. Поэтому отрадно, что конференция «Электронный век науки» предлагает конвергенцию современных технологий с традиционным научным общением здесь и сейчас».

Он также напомнил, что Президент РФ определил одной из 5 национальных целей развития страны до 2030 года цифровую трансформацию.

Ольга Ярилова в своем приветствии подчеркнула, что государство постоянно увеличивает размер финансирования на создание библиотек нового поколения. Она заметила, что к 2024 году в России будет функционировать около тысячи модельных библиотек.

В открытии приняли участие и выступили с приветствиями врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, первый заместитель министра цифрового развития РД Рамазан Абдуллаев, руководство ДГУ иÂÂ ÂÂ Дагестанского федерального исследовательского центра РАН.

В рамках конференции прошла пленарная сессия, где участники представили доклады и презентовали опыт цифровой трансформации и взаимодействия библиотек и научных структур.

О технологиях цифровой трансформации библиотечных фондов рассказал руководитель направления продаж ИТ-решений компании «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша» Кирилл Журиков.

Также с докладами выступили директор Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН Андрей Соболевский, и.о. директора Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН Андрей Гуськов и другие.

29 сентября участники планируют проведение круглого стола на тему: «Стратегия цифровой трансформации библиотек, научных и образовательных учреждений. Проблемы и пути их решения».

Далее конференция продолжится в городе Дербенте, где пройдет заочная часть с участием зарубежных гостей.