На форуме «Каспий-2021» прошла встреча с начальником Управления Госавтоинспекции МВД по РД Александром Шалагиным

Встреча с начальником Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан Александром Шалагиным прошла во вторник, 28 сентября, на Международном молодежном форуме «Каспий-2021». Модератором на встрече выступила заместитель министра по делам молодежи РД Патимат Омарова.

Открывая мероприятие, она поблагодарила Александра Шалагина за встречу и подчеркнула ее основную цель: «Очень большая проблема сегодня стоит перед Дагестаном и перед Северным Кавказом — проблема дорожного травматизма. По данным ГИБДД большая часть ДТП происходит из-за выезда на встречную полосу и превышения скорости. Эта проблема связана с жизнью населения, поэтому мы не могли пройти мимо нее и решили провести данную встречу».



Александр Шалагин, в свою очередь, выразил надежду на плодотворную беседу с участниками «Каспия».



«Я хочу поблагодарить Минмолодежи РД за предоставление возможности поучаствовать в работе форума. От этой встречи я хочу получить информацию о том, в каком направлении нам двигаться, чтобы достичь главной цели — сократить количество происшествий на дорогах. Я знаю, что здесь присутствуют молодые люди с многих регионов нашей страны, и я надеюсь услышать разные мнения и ответы на вопрос «Как нам добиться того, чтобы сотрудникам полиции не приходилось заставлять граждан соблюдать правила дорожного движения?». Над этой проблемой мы работаем не первый год, но так и не нашли ее решения», - отметил начальником Управления Госавтоинспекции МВД по РД.



После встреча перешла в формат вопрос-ответ, в ходе чего форумчане выступили со своими предложениями и задали спикеру интересующие их вопросы. Напомним, что международный молодежный форум «Каспий-2021» проводится на территории базы «Прибой» города Избербаша Министерством по делам молодёжи Дагестана при спонсорской поддержке ОАО «Денеб», дагестанской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, сети спортивных магазинов «Спортлидер», Махачкалинского городского Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и книжного магазина «Lariba».