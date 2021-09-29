28 сентября на Международном форуме «Каспий-2021» прошел семинар-диалог на тему: «Трудности в спорте на пути к большим победам». С участниками форума встретились чемпион Параолимпиады 2020 Токио Муса Таймазов и Чемпион Европы 2020, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов. Провел мероприятие руководитель информационного агентства «Мастер СПОРТА» Арслан Доциев.

Спортсмены поприветствовали участников форума, рассказав о своем пути к победе и пожелав им всегда стремиться к своей цели, никогда не останавливаться на полпути, как бы сложно не становилось.

«У меня была травма долгие годы я реабилитировался, потом попал в спорт, начал заниматься регби, после мне пришлось уехать в Москву, вернувшись стал снова тренироваться, ездить на соревнования. Я никогда не сдавался, что хочу и вам пожелать, всегда идите к своей цели, пусть будет сложно, но это того стоит», - поделился Муса Таймазов.



Магомедхабиб Кадимагомедов рассказал, как он попал в спорт и с чего все началось: «Вырос я в горах и с самого детства тренируюсь в зале, тогда особого интереса не было, но со временем мне начало это нравиться, я стал чаще бывать в спортзале. Потом поступил в педагогический университет, после нужно было определяться, что я буду делать. И поставил себе цель, что в спорте достигну успеха».



В завершение мероприятия слова благодарности в адрес спортсменов высказал директор форума Эседуллах Салахов, а также слова восхищения выразили статс-секретарь-заместитель министра по делам молодежи РД и заместитель министра по делам молодежи РД Патимат Омарова. Она поблагодарила Арслана за организацию подобной встречи и отметила, что проведение подобных встреч Доциевым служат развитием молодежной политики Дагестана.



В ходе мероприятия участники смогли задать интересующие вопросы, поучаствовать в конкурсах от агентства «Мастер СПОРТА» и получить подписанные спортсменами призы.

Напомним, что международный молодежный форум «Каспий-2021» проводится на территории базы «Прибой» города Избербаша Министерством по делам молодёжи Дагестана при спонсорской поддержке ОАО «Денеб», дагестанской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, сети спортивных магазинов «Спортлидер», Махачкалинского городского Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и книжного магазина «Lariba».