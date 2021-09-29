ЗАМАНА - В 2021 году в Дагестане отремонтируют 4 км автомобильной дороги Мамедкала – Хучни

В 2021 году в Дагестане отремонтируют 4 км автомобильной дороги Мамедкала – Хучни

Автор
29 сентября, 2021. Среда 14:13
В 2021 году в Дагестане отремонтируют 4 км автомобильной дороги Мамедкала – Хучни

В рамках реализации государственной программы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан идет капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Мамедкала – Хучни.

В 2021 году в Дагестане отремонтируют 4 км автомобильной дороги Мамедкала – Хучни
Информация

Дорога обеспечивает транспортные связи Дербентского, Табасаранского, Хивского районов и связывает с. Хучни по кратчайшему пути с низменной частью Дагестана и столицей региона. Имеет огромное значение для развития сельского хозяйства и улучшения культурно-экономических связей районов, так как расстояние от Махачкалы до Хучни сокращается на 40 километров. Также маршрут востребован развивающейся туристической отраслью, так как Табасаранский район и, в частности селение Хучни, одно из популярных направлений жителей и гостей республики.

Существующая дорога в гравийном варианте доставляла большие неудобства для жителей населенных пунктов вдоль дороги, а также для автомобилистов. В связи с этим было принято решение о капитальном ремонте трассы с устройством асфальтобетонного покрытия.

На сегодняшний день полностью завершены работы по освоению трассы на протяжении 4 километров, переустройство газопровода и линий электропередачи. Выполнены работы по устройству земляного полотна, завершено строительство искусственных сооружений, уложен асфальтобетон в два слоя, идет обустройство обочин и установка дорожных знаков.

Ежедневно на объекте задействовано около 20 единиц современной дорожно-строительной спецтехники. Дорожники на объекте набрали хорошие темпы.

Завершение работ с вводом в эксплуатацию 12 километров запланировано на октябрь 2022 года.

 

Прочитано 26 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top