В 2021 году в Дагестане отремонтируют 4 км автомобильной дороги Мамедкала – Хучни

Дорога обеспечивает транспортные связи Дербентского, Табасаранского, Хивского районов и связывает с. Хучни по кратчайшему пути с низменной частью Дагестана и столицей региона. Имеет огромное значение для развития сельского хозяйства и улучшения культурно-экономических связей районов, так как расстояние от Махачкалы до Хучни сокращается на 40 километров. Также маршрут востребован развивающейся туристической отраслью, так как Табасаранский район и, в частности селение Хучни, одно из популярных направлений жителей и гостей республики.

Существующая дорога в гравийном варианте доставляла большие неудобства для жителей населенных пунктов вдоль дороги, а также для автомобилистов. В связи с этим было принято решение о капитальном ремонте трассы с устройством асфальтобетонного покрытия.

На сегодняшний день полностью завершены работы по освоению трассы на протяжении 4 километров, переустройство газопровода и линий электропередачи. Выполнены работы по устройству земляного полотна, завершено строительство искусственных сооружений, уложен асфальтобетон в два слоя, идет обустройство обочин и установка дорожных знаков.

Ежедневно на объекте задействовано около 20 единиц современной дорожно-строительной спецтехники. Дорожники на объекте набрали хорошие темпы.

Завершение работ с вводом в эксплуатацию 12 километров запланировано на октябрь 2022 года.