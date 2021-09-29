ЗАМАНА - Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы

Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы

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29 сентября, 2021. Среда 11:15
Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы

Региональная сеть автодорог России насчитывается порядка 64 тысяч искусственных сооружений ― мостов, путепроводов и эстакад, при этом порядка 7% из них находятся в аварийном состоянии. Построенные в большинстве своём ещё в советские времена, сегодня они не выдерживают многократно выросшую нагрузку. В горном Дагестане эта ситуация осложняется участившимися сходами селей и размытием автодорожных конструкций обильными дождями.

Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы
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«Старение конструкций, недостаточное внимание к содержанию сооружений, превышение допустимых нагрузок ― основные факторы, влияющие на снижение надежности и долговечности мостов. При этом капитальный ремонт или реконструкция искусственного сооружения требует значительных финансовых средств, которых в бюджетах субъектов недостаточно. Именно поэтому было принято решение о создании отдельной программы по восстановлению таких объектов», – цитирует Росавтодор заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Правительство России в ближайшие три года на реконструкцию аварийных мостов и строительство путепроводов на дорогах регионального и местного значения намерено направить из федерального бюджета 287,8 млрд рублей. 200 из них пойдут непосредственно на приведение в порядок мостов, 87,8 – на строительство путепроводов.  

Первый заместитель председателя Правительства Республики Дагестан Батыр Эмеев в Москве встретился с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Игорем Костюченко. Игорь Владимирович подтвердил 482 млн рублей Дагестану на 2022 год и 984 млн рублей на 2023 по новой федеральной программе «Мосты и путепроводы».

«Для нашего региона это важнейшая программа, которую мы постараемся реализовать максимально эффективно. Обсудили с Костюченко транспортную инфраструктуру республики, планы на предстоящий период, исполнительную дисциплину по нацпроекту. Дагестану нужны действительно качественные и безопасные дороги, и федеральный центр готов нас в этом поддерживать», – прокомментировал первый вице-премьер.

Ранее, в сентябре, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в республике дополнительно было выделено 400 млн рублей на дорожное строительство, все эти финансы законтрактованы.

 

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