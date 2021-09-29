На форуме «Каспий-2021» проходит грантовый конкурс Росмолодежи

28 сентября на Международном молодежном форуме «Каспий-2021» проходит Всероссийский конкурс молодежных проектов. Его участниками стали более 70 человек. Они представили свои проекты в ряде номинаций, в числе которых «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Молодежные медиа», «Укрепление семейных ценностей» и другое.

Проекты участников были направлены на решение актуальных проблем городов, регионов и страны в целом. Так, Алина Макаева из Кабардино-Балкарской республики представила перед экспертной комиссией проект «Школа права», в рамках которого будет проводиться правовое просвещение творческой молодежи.

«Многие ребята, занимающиеся творчеством, не знают своих прав, в частности, прав, связанных с авторством. Для таких людей мы будем проводить образовательные семинары, позволяющие привить им юридическую грамотность», - рассказала девушка.

Проект другого участника Гебека Магомедова из Дагестана нацелен на обучение студентов и выпускников компьютерным технологиям. По словам Магомедова, выпускники вузов зачастую не обладают необходимыми навыками работы на различных компьютерных программах.

Иван Ляляев из Республики Северная Осетия - Алания презентовал идею, связанную с созданием имиджа волонтера в медиа-пространстве: «Наша команда, в которую входят опытные журналисты, создадут YouTube-канал и новостной блок, посвященный волонтерству и волонтерской деятельности. Нам важно, чтобы население республики узнало, кто такой доброволец и чем он занимается».

В состав конкурсного жюри вошли эксперты Федерального агентства по делам молодежи Наталья Меринова, Ксения Замерова, Ляна Лиева и Абдулхалим Раджабов.

«Проекты ребят реально очень крутые! Некоторые из них хорошо проработаны, некоторым участникам, конечно, надо еще поработать. Им мы дадим комментарии и поможем, чтобы на других форумах они смогли снова защитить свои проекты. Ребята подошли к представлению проектов очень креативно: показывали презентации, приводили примеры, а один парень вообще прочитал нам стихотворение. Выступления у всех очень удачные, но мы оцениваем именно карточку проекта», - поделилась Наталья Метелева.

Стоит отметить, что результаты грантового конкурса будут известны на официальном закрытии форума «Каспий-2021». Максимальный размер гранта, которые могут получить участники, составляет 1 000 000 рублей.



Напомним, что международный молодежный форум «Каспий-2021» проводится на территории базы «Прибой» города Избербаша Министерством по делам молодёжи Дагестана при спонсорской поддержке ОАО «Денеб», дагестанской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, сети спортивных магазинов «Спортлидер», Махачкалинского городского Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и книжного магазина «Lariba».