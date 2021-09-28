ЗАМАНА - Правительство Дагестана оптимизировало регламент согласования документов территориального планирования

Правительство Дагестана оптимизировало регламент согласования документов территориального планирования

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28 сентября, 2021. Вторник 17:15
Правительство Дагестана оптимизировало регламент согласования документов территориального планирования

Регламент рассмотрения и согласования документов территориального планирования будет значительно оптимизирован. Так, Правительством Республики Дагестан принято Постановление от 21 сентября 2021г. № 240 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования и подготовки заключений на них». Разработка Положения была поручена Комитету по архитектуре и градостроительству РД, и вызвана необходимостью развития мер для создания условий инвестиционной привлекательности.

Правительство Дагестана оптимизировало регламент согласования документов территориального планирования
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Отметим, что проекты схем территориального планирования, в том числе проекты генеральных планов, подлежат обязательному согласованию с Правительством РД. Однако, для подготовки сводного заключения подготавливаемой Главархитектурой РД, необходима информация также от других органов исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, при этом в сложившейся практике, имели место случаи, когда министерства и ведомства не предоставляли заключения на проект документа или предоставляли их по истечении нормативных сроков.

 

Так, принятое Постановление направлено на четкую регламентацию предметов ведения каждого органа исполнительной власти и сроков рассмотрения поступивших документов территориального планирования. Сроки рассмотрения в нём унифицированы таким образом, чтобы с момента поступления документа и до сводного заключения проходило не более одного месяца.

 

Сокращение сроков согласования документов позволит оперативно актуализировать генеральные планы, что, в свою очередь, поможет более гибко и оперативно подходить к подготовке документов тер. планирования.

 

В настоящее время Главархитектура Дагестана разрабатывает 10 нормативно-правовых актов, позволяющих в случае их утверждения, реализовывать комплексный подход в территориальном планировании, и, кроме того, создаст прозрачные механизмы в градостроительной деятельности.

 

 

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