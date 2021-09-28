ЗАМАНА - В Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров

В Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров

Автор
28 сентября, 2021. Вторник 13:45
В Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров

28 сентября в Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посетить любые показы в рамках фестиваля по программе «Пушкинская карта». Торжественная церемония открытия начнется в 17:00 в большом зале Русского театра. 

В Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров
Информация

До 5 октября участники покажут дагестанцам свои лучшие спектакли – от национальной драматургии до мировой классики.

На республиканских сценах выступят коллективы из Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкессии, Татарстана, Мордовии, Башкорторстана, Абхазии и Казахстана. Оценивать работы будут критики в лице старшего эксперта центра социокультурных экспертиз Елены Покорской, заслуженного артиста России, лауреата Госпремии России Валерия Подгородинского, заслуженного деятеля искусств России Скандарбека Тулпарова и заслуженного работника РД Зумруд Алиевой. Основные площадки проведения фестиваля:
 Русский драматический театр им.М.Горького @dagrusteatr (г.Махачкала);
Кумыкский музыкально-драматический театр им.А.-П.Салаватова @kumukteatr_official (г.Махачкала);
Лезгинский музыкально-драматический театр им.С.Стальского @lezgi_teatr (г.Дербент). *Все спектакли будут сопровождаться синхронным переводом на русский язык. Организаторами выступают Правительство Дагестана, Министерство культуры Дагестана, Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького. Ссылка на покупку билетов в шапке профиля @dagrusteatr.

 

Прочитано 29 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top