В Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров

28 сентября в Дагестане стартует II Международный фестиваль национальных театров. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посетить любые показы в рамках фестиваля по программе «Пушкинская карта». Торжественная церемония открытия начнется в 17:00 в большом зале Русского театра.

До 5 октября участники покажут дагестанцам свои лучшие спектакли – от национальной драматургии до мировой классики.

На республиканских сценах выступят коллективы из Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкессии, Татарстана, Мордовии, Башкорторстана, Абхазии и Казахстана. Оценивать работы будут критики в лице старшего эксперта центра социокультурных экспертиз Елены Покорской, заслуженного артиста России, лауреата Госпремии России Валерия Подгородинского, заслуженного деятеля искусств России Скандарбека Тулпарова и заслуженного работника РД Зумруд Алиевой. Основные площадки проведения фестиваля:

Русский драматический театр им.М.Горького @dagrusteatr (г.Махачкала);

Кумыкский музыкально-драматический театр им.А.-П.Салаватова @kumukteatr_official (г.Махачкала);

Лезгинский музыкально-драматический театр им.С.Стальского @lezgi_teatr (г.Дербент). *Все спектакли будут сопровождаться синхронным переводом на русский язык. Организаторами выступают Правительство Дагестана, Министерство культуры Дагестана, Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького. Ссылка на покупку билетов в шапке профиля @dagrusteatr.