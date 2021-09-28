ЗАМАНА - Что беспокоило дагестанцев в сентябре?

Что беспокоило дагестанцев в сентябре?

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28 сентября, 2021. Вторник 12:13
Что беспокоило дагестанцев в сентябре?

Специалист по социальным коммуникациям отдела обратной связи ЦУР РД Сулейман Алилов в рамках телепрограммы «ЦУР. На неделе» рассказал о том, на каких площадках собираются жалобы дагестанцев и какой характер они имеют, а также ответил на актуальные для региона вопросы.

Что беспокоило дагестанцев в сентябре?
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По словам Алилова, система «Инцидент Менеджмент» это уникальная площадка, которая выполняет очень много важных функций.

«В первую очередь, происходит мониторинг социальных сетей. Второе – это уже выявление жалоб и просьб, адресация этих обращений непосредственно тем органам исполнительной власти, которые должны эти жалобы решать», - сказал он.

По данным ЦУР РД, в сентябре текущего года больше всего жалоб, поступающих в систему, были связаны с образовательной структурой региона. Чаще всего такие обращения поступали от махачкалинцев, которые жаловались на нехватку ученических мест в школах и материальное обеспечение школ: не только на недостаток учебников, но и плохое состояние парт, стульев и классов в целом.

Отмечается, что число жалоб возрастает с каждый днем, особенно, когда в республике непогода и катаклизмы. Дагестанцы больше всего недовольны работой системы ЖКХ, так как проблемы, касающиеся жилищно-коммунального обеспечения, как правило, имеют долгосрочный характер.

«Важно работать оперативно, контролировать исполнение. Люди хотят, чтобы был результат, с конкретными сроками и указанием исполнителей. Но оперативность в решении проблем региона зависит от многих факторов. Не стоит забывать о том, что бюджеты региона, муниципалитетов исходят из сегодняшних реалий, а проблемы могут возникать разные. Не всегда тот или иной орган может эту проблему решить быстро», - говорит специалист ЦУР РД.

 

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