Изумруд Мугутдинова: Социальный контракт может помочь вывести семьи республики из состояния бедности

Как воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства или начала собственного бизнеса рассказала руководитель Минтруда РД Изумруд Мугутдинова в рамках радиопрограммы «ЦУР на Неделе».

Благодаря соцконтракту, по мнению министра труда и социального развития РД Изумруд Мугутдиновой, нуждающиеся семьи республики смогут выбиться из состояния бедности. В отличие от выплаты пособий, здесь действует принципиально другой механизм - не просто дать нуждающимся денег, а помочь им перейти на самообеспечение.

Министр пояснила, что потратить федеральные средства в рамках соцконтракта можно по четырём направлениям: на открытие собственного бизнеса, на содействие в трудоустройстве, на развитие подсобного хозяйства, а также на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в том числе на закупку медицинских препаратов).

" Главная задача - не просто дать определённые финансовые средства, а дать так называемою удочку, с помощью которой можно будет ловить рыбу", - отметила Мугутдинова.

Претендовать на данный контракт могут семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Дагестане, что составляет 10 628 рублей на одного члена семьи. Так, сумма единовременной выплаты при этом может составить менее 250 тысяч рублей.

Также в рамках эфира было отмечено, что с недавнего времени министерством запущен Интерактивный портал социальной защиты РД, посредством которого жители региона могут получить услуги, не выходя из дома.

«Данный портал создан в целях цифровизации услуг, которые оказывают учреждения социальной защиты. Проект предоставляет возможность дагестанцам воспользоваться более 50 электронными услугами. На портале можно получить информацию обо всех имеющихся мерах социальной поддержки, ознакомиться с реестром поставщиков социальных услуг, подать электронное заявление на получение госуслуги, а также записаться на приём в ведомство», - сообщил начальник управления автоматизации и информационных систем Минтруда РД Азим Абдулагаев.

Отметим, что для авторизации на данном портале необходимо иметь учетную запись на сайте госуслуг. Одновременно с этим ведомство запускает мобильно приложение, которое в скором времени можно будет скачать на платформах App Store и Play Market.