Абдулмуслим Абдулмуслимов на круглом столе СовФеда рассказал о состоянии виноградарства и виноделия в Дагестане

Среди участников - председатель профильного комитета Совета Федерации ФС РФ Алексей Майоров, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, сенаторы, руководители профильных федеральных и региональных ведомств, винодельческих предприятий, представители общественности, эксперты отрасли и ученые со всей страны.



Участники круглого стола рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с темой мониторинга реализации федерального закона № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии».



Абдулмуслим Абдулмуслимов в своем выступлении рассказал о том, что изменилось в виноградарстве и виноделии республики после принятия указанного федерального закона, а также о состоянии отрасли в целом. По его словам, изменения в законодательстве придали серьезный дополнительный импульс развитию данной сферы.



В числе особенно важных вопросов, который выделил Абдулмуслимов, - необходимость строительства питомников по производству саженцев винограда. По словам вице-премьера, ежегодно в регионе необходимо высаживать до 4 млн саженцев.



Второй вопрос, на который обратил внимание вице-премьер Дагестана, это цены на коньячную продукцию, произведенную из натурального сырья — местного винограда. Местные предприятия, как отметил зампред Правительства, не получают прибыли, так как вынуждены отпускать свою продукцию практически по себестоимости.



В этой связи целесообразно увеличить минимальную отпускную цену на коньяк у предприятий-производителей. Надо отметить, что три дагестанских предприятия – производители алкогольной продукции уплатили порядка 2,7 млрд рублей акцизного налога», - сказал он.



Говоря о ситуации в отрасли в целом, Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, что весной текущего года проведена закладка виноградников на площади 503 га.



«На начало 2021 года общая площадь виноградников в РД составила 26,3 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте - 21,2 тыс. га. В сортовой структуре насаждений преобладают сорта Ркацители, Молдова, Рислинг Рейнский, Августин, Алиготе, Шардоне, Первенец Магарача, Левокумский устойчивый, Каберне Совиньон, Бианка и Агадаи.



В 2020 году при средней урожайности 98,5 ц/га, виноградарями республики собран урожай 208,9 тыс. тонн. винограда. Из общего объема собранного винограда на переработку направлено 145,5 тыс. тонн (70 %), а объем реализации винограда в свежем виде составил 63,4 тыс. тонн.



В 2021 году в плодоношение вступает 1600 га молодых виноградников. По прогнозам, в текущем году валовой сбор винограда ожидается на уровне 200 тыс. тонн, из которых на переработку будет направлено более 150 тыс. тонн», - сообщил Абдулмуслимов.



Несмотря на сложности, связанные с работой в условиях пандемии, как рассказал вице-премьер, предприятия виноградо-винодельческой отрасли Дагестана в 2020-2021 годах сумели не допустить спада производства продукции, а по некоторым позициям даже добились определенного роста. При этом на предприятиях практически не допущено сокращения рабочих мест.



Это стало возможным в первую очередь благодаря работе наших передовых предприятий: АО «Кизлярский коньячный завод», АО «Дербентский коньячный комбинат», ОАО «Дербентский завод игристых вин», которые уже много лет являются одними из лидеров винодельческой отрасли страны. Более 80% продукции этих предприятий отгружается и реализуется за пределами республики и уже стала одним из брендов Дагестана», - рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.



В рамках мероприятия для делегаций из регионов была проведена ознакомительная экскурсия по винодельческому предприятию «Абрау-Дюрсо», которое специализируется на выпуске шампанского и игристого вина.



Совместно с вице-премьером в круглом столе в составе дагестанской делегации приняли участие председатель Комитета по ветеринарии РД Магомед Шапиев, руководители ряда агрофирм.