Сергей Меликов вручил денежные сертификаты победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

Участие во встрече с главой региона приняли олимпийский чемпион по вольной борьбе Завур Угуев, бронзовый призер по вольной борьбе Гаджимурад Рашидов, бронзовый медалист по боксу Зенфира Магомедалиева, паралимпийский чемпион в метании клаба Муса Таймазов, занявшие третьи места по паратхэквандо Даниил Сидоров и Зайнутдин Атаев, а также бронзовый медалист по дзюдо (спорт слепых) Анатолий Шевченко. Чемпион Олимпиады Абдулрашид Садулаев не смог посетить встречу в связи с подготовкой к предстоящему чемпионату мира.



Сергей Меликов поздравил спортсменов с успешным выступлением в Токио и отметил, что их результаты являются не только личным достижением, но и достижением Дагестана и России. Глава региона подчеркнул, что в России к ним относятся, как к героям.



По словам Меликова, спорт – это одно из направлений наряду с культурой и историей, которым Дагестан может гордиться.



Отдельно Сергей Меликов прокомментировал результат паралимпийцев: «Умение преодолеть трудности и физические нагрузки для любого спортсмена дело привычное. Даже в тех видах спорта, которые считаются менее силовыми. Но, когда эти трудности преодолевают люди, жизнь которых сложилась так, что они уже лишены определенных возможностей, такие люди дважды преодолевают себя».



Далее глава республики вручил спортсменам сертификаты на получение денежных средств. «Мы подготовили премии для вас. Это наша обязанность. Это то, чем сегодня мы можем вам помочь для того, чтобы кто-то мог восстановиться после игр, кто-то реализовать какие-то свои бытовые потребности», – сказал Меликов, отметив, что эти премии по сравнению с тем, что сделали спортсмены для страны, ничтожно малы.



Победители Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, а также их тренеры получили сертификаты на 4 млн рублей каждый, а призеры Олимпиады и Паралимпиады в Токио и их тренеры, – на 2 млн рублей.



Сергей Меликов заверил, что руководство республики будет стараться на развитие спорта в регионе закладывать еще больше средств, в том числе на развитие детско-юношеского спорта и спорта среди лиц с ОВЗ. «Равнодушных к спорту в Дагестане нет. Это направление в республике надо развивать», – сказал Меликов.



Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов также поздравил спортсменов и отметил, что на них лежит большая ответственность, так как за ними наблюдает подрастающее поколение. «Вы прошли через многое и добились высоких результатов, в первую очередь для своих близких и для всей страны», – сказал министр.



Напомним, в составе сборных Олимпийского и Паралимпийского комитетов России в Японии дагестанские спортсмены завоевали 8 медалей, из них 3 золотые и 5 бронзовые.



На XXXII летних Олимпийских и XVI летних Паралимпийских играх в Токио приняло участие 28 дагестанских спортсменов по следующим видам спорта: вольная борьба, бокс, регби, фехтование, плавание, легкая атлетика, паратэквондо и настольный теннис. Дагестанские спортсмены на олимпийских играх в Токио помимо России представляли еще 11 стран.



По итогам выступлений спортсменами из республики завоевано 11 медалей, из которых 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.