Каждый участник акции получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики, сообщают организаторы.
Цель экономического диктанта – определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.
Участвовать в экономическом диктанте может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Всероссийского экономического диктанта. Форма проведения – тестовое задание.
Диктант составляется в двух вариантах по возрастным категориям, идентичных по степени сложности:
- учащиеся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального образования;
- студенты высших учебных заведений России, руководители и преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие.
Результаты экономического диктанта предоставляются участнику сразу после его окончания. Сертификат участника с указанием соответствующего уровня знаний будет доступен для скачивания в личном кабинете пользователя.
Участники экономического диктанта, набравшие 90 баллов и выше, являются победителями. Диплом победителя будет доступен для скачивания в личном кабинете. Победителей экономического диктанта пригласят к участию в финале фестиваля экономической науки, а также к участию в других проектах и мероприятиях Вольного экономического общества России.