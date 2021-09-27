Жителей региона приглашают принять участие во всероссийском экономическом диктанте

Ежегодная общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»‎ пройдет 12 октября в формате онлайн на сайте Всероссийского экономического диктанта с 5:00 до 22:00 по московскому времени.



Каждый участник акции получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики, сообщают организаторы.



Цель экономического диктанта – определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.



Участвовать в экономическом диктанте может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Всероссийского экономического диктанта. Форма проведения – тестовое задание.



Диктант составляется в двух вариантах по возрастным категориям, идентичных по степени сложности:



учащиеся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального образования;

студенты высших учебных заведений России, руководители и преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие.



Результаты экономического диктанта предоставляются участнику сразу после его окончания. Сертификат участника с указанием соответствующего уровня знаний будет доступен для скачивания в личном кабинете пользователя.



Участники экономического диктанта, набравшие 90 баллов и выше, являются победителями. Диплом победителя будет доступен для скачивания в личном кабинете. Победителей экономического диктанта пригласят к участию в финале фестиваля экономической науки, а также к участию в других проектах и мероприятиях Вольного экономического общества России.