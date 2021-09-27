ЗАМАНА - В Дагестане прошел первый фестиваль тыквы

В Дагестане прошел первый фестиваль тыквы

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27 сентября, 2021. Понедельник 13:22
В Дагестане прошел первый фестиваль тыквы

Первый фестиваль тыквы состоялся в Дагестане. В рамках мероприятия прошел и конкурс на самую большую тыкву, сообщил в воскресенье ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

В Дагестане прошел первый фестиваль тыквы
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"Сегодня в окрестностях Махачкалы прошел первый в Дагестане фестиваль тыквы. Мероприятие организовал предприниматель Тажутдин Мусаилов при содействии министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В рамках фестиваля прошел и конкурс на самую большую тыкву - рекордсмен весил 265 кг, опередив других на более чем 30 кг", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в работе мероприятия приняли участие производители тыквы - сельхозорганизации, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств из Хасавюртовского, Карабудахкентского, Буйнакского, Кумторкалинского, Кизлярского и ряда других районов республики.

"Дагестан выступает одним из лидеров страны по выращиванию тыквы. Ежегодно в республике производится порядка 70 тыс. т этого продукта, 90% из которых выращивают в личных подсобных хозяйствах. В организованном секторе АПК в среднем с гектара собирают более 330 ц тыквы", - добавил он.

 

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