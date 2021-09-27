ЗАМАНА - В Дагестане прошло официальное открытие Международного молодежного форума «Каспий – 2021»

В Дагестане прошло официальное открытие Международного молодежного форума «Каспий – 2021»

Автор
27 сентября, 2021. Понедельник 10:30
В Дагестане прошло официальное открытие Международного молодежного форума «Каспий – 2021»

26 сентября состоялось официальное открытие Международного молодежного форума «Каспий – 2021». В нем приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов, министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, глава города Избербаша Магомед Исаков, Председатель Махачкалинского городского Собрания депутатов Марис Ильясов.

В Дагестане прошло официальное открытие Международного молодежного форума «Каспий – 2021»
Информация

Делегации показали и рассказали о представленных на форуме площадках, таких как патриотическая, добровольческая, осмотрели площадки приоритетных проектов форума: «МЫВМЕСТЕ», «ЛизаАлерт», «Пушкинская карта», Бессмертный полк, также презентовали площадку «Лазертаг» и показали мини-сценку на площадке «Фронтовой кинотеатр».

«История Международного молодежного форума “Каспий” начинается с 2011 года, и за время проведения он собрал на своей площадке более 6000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из субъектов СКФО, регионов России, Прикаспийских государств и стран СНГ. Данное мероприятие – уникальная возможность для способных и талантливых молодых людей проявить свои знания, реализовать свои планы и идеи, донести от имени молодежи предложения и быть услышанными. А для нас это хорошая площадка, чтобы понимать, чем интересуется молодежь, и находить наилучшие формы взаимодействия на благо общества», – обратился к участникам Муслим Телякавов.

«Мы с нашей командой, общественной дирекцией молодежи готовили этот форум для вас при поддержке Правительства Республики Дагестан, при поддержке города Избербаша. Я надеюсь, что все эти дни будут для вас незабываемыми, вы получите новые знания, новых друзей и поддержку своих социальных проектов», – сказал Камил Саидов. Магомед Исаков поблагодарил организаторов форума за то, что для проведения мероприятия выбрали именно город Избербаш: «Мне отрадно, что такой масштабный форум проходит в нашем городе, мы от себя сделаем все что необходимо. Участникам желаю, чтобы они смогли защитить свои проекты, найти друзей и забрали с собой массу положительных эмоций».

Напомним, что с 25 по 30 сентября международный молодежный форум «Каспий – 2021» проводится на территории базы «Прибой» города Избербаша Министерством по делам молодежи Дагестана при поддержке Всесоюзного общества «Знание», ОАО «Денеб», дагестанской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, сети спортивных магазинов «Спортлидер», Махачкалинского городского Собрания депутатов, компании «Модный дворик» и книжного магазина «Lariba».

 

Прочитано 21 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top