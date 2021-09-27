В Дагестане прошло официальное открытие Международного молодежного форума «Каспий – 2021»

Делегации показали и рассказали о представленных на форуме площадках, таких как патриотическая, добровольческая, осмотрели площадки приоритетных проектов форума: «МЫВМЕСТЕ», «ЛизаАлерт», «Пушкинская карта», Бессмертный полк, также презентовали площадку «Лазертаг» и показали мини-сценку на площадке «Фронтовой кинотеатр».

«История Международного молодежного форума “Каспий” начинается с 2011 года, и за время проведения он собрал на своей площадке более 6000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из субъектов СКФО, регионов России, Прикаспийских государств и стран СНГ. Данное мероприятие – уникальная возможность для способных и талантливых молодых людей проявить свои знания, реализовать свои планы и идеи, донести от имени молодежи предложения и быть услышанными. А для нас это хорошая площадка, чтобы понимать, чем интересуется молодежь, и находить наилучшие формы взаимодействия на благо общества», – обратился к участникам Муслим Телякавов.

«Мы с нашей командой, общественной дирекцией молодежи готовили этот форум для вас при поддержке Правительства Республики Дагестан, при поддержке города Избербаша. Я надеюсь, что все эти дни будут для вас незабываемыми, вы получите новые знания, новых друзей и поддержку своих социальных проектов», – сказал Камил Саидов. Магомед Исаков поблагодарил организаторов форума за то, что для проведения мероприятия выбрали именно город Избербаш: «Мне отрадно, что такой масштабный форум проходит в нашем городе, мы от себя сделаем все что необходимо. Участникам желаю, чтобы они смогли защитить свои проекты, найти друзей и забрали с собой массу положительных эмоций».

Напомним, что с 25 по 30 сентября международный молодежный форум «Каспий – 2021» проводится на территории базы «Прибой» города Избербаша Министерством по делам молодежи Дагестана при поддержке Всесоюзного общества «Знание», ОАО «Денеб», дагестанской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, сети спортивных магазинов «Спортлидер», Махачкалинского городского Собрания депутатов, компании «Модный дворик» и книжного магазина «Lariba».