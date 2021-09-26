ЗАМАНА - В Дагестане стартовал Международный молодежный форум «Каспий – 2021»

В Дагестане стартовал Международный молодежный форум «Каспий – 2021»

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26 сентября, 2021. Воскресенье 10:09
В Дагестане стартовал Международный молодежный форум «Каспий – 2021»

25 сентября на базе отдыха «Прибой» стартовал Международный молодежный форум «Каспий – 2021».

В Дагестане стартовал Международный молодежный форум «Каспий – 2021»
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«В этом году было подано рекордное количество заявок – более 1,5 тысячи молодых ребят со всех регионов России пожелали принять участие в мероприятии», – рассказал министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов.

«Участников форума ждет насыщенная образовательная программа по таким направлениям, как “Добровольчество”, “Патриотическое воспитание” и “Социальное проектирование”. Будет организовано 14 образовательных площадок, а также добровольческая площадка и выставочная площадка исторического парка Махачкалы», – поделился директор форума Эседулах Салахов. На мероприятие приехали представители Сербии, Азербайджана, Египта и Сирии.

«На форуме мы представим журналистское расследование, которое проводим совместно с поисковым отрядом “Кавказ”, где тесно связаны Сербия и Кавказ. Историческая связь Сербии и Кавказа гораздо более долгая и глубокая: здесь и исторически сложившийся патриархат, и почитание традиций, и любовь к Родине, и как выяснилось в ходе журналистского расследования, Дагестан и Сербию связывают события Великой Отечественной войны», - сообщила гость форума, руководитель отделения по сохранению исторической памяти Ольга Литвинова.

Напомним, что впервые на форуме пройдет грантовый конкурс, в котором участники смогут получить денежные средства на реализацию своего проекта до 1 миллиона рублей. 

 

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