

«В этом году было подано рекордное количество заявок – более 1,5 тысячи молодых ребят со всех регионов России пожелали принять участие в мероприятии», – рассказал министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов.



«Участников форума ждет насыщенная образовательная программа по таким направлениям, как “Добровольчество”, “Патриотическое воспитание” и “Социальное проектирование”. Будет организовано 14 образовательных площадок, а также добровольческая площадка и выставочная площадка исторического парка Махачкалы», – поделился директор форума Эседулах Салахов. На мероприятие приехали представители Сербии, Азербайджана, Египта и Сирии.



«На форуме мы представим журналистское расследование, которое проводим совместно с поисковым отрядом “Кавказ”, где тесно связаны Сербия и Кавказ. Историческая связь Сербии и Кавказа гораздо более долгая и глубокая: здесь и исторически сложившийся патриархат, и почитание традиций, и любовь к Родине, и как выяснилось в ходе журналистского расследования, Дагестан и Сербию связывают события Великой Отечественной войны», - сообщила гость форума, руководитель отделения по сохранению исторической памяти Ольга Литвинова.

Напомним, что впервые на форуме пройдет грантовый конкурс, в котором участники смогут получить денежные средства на реализацию своего проекта до 1 миллиона рублей.