В Буйнакске обсудили вопросы водоотведения и строительства очистных сооружений

Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев 22 сентября провел совещание с генеральным директором ООО «Ростовгипрошахт» Валерием Гуриным и главным научным сотрудником ДНУ РАН, профессором Василием Черкашиным. На мероприятии также приняли участие представители УАГИЗО, УЖКХ, МУП «Буйнакскводоканал» и других профильных учреждений и предприятий города.

Обсуждение вопросов, касающихся замены всех изношенных водопроводных и канализационных сетей города и строительства очистных сооружений стало основным на встрече.

20 сентября был заключен контракт с ООО «Ростовгипрошахт» о разработке проектно-сметной документации на данный вид работ.

Правительством РД для составления проекта по водоотведению выделяется 60 млн. рублей.

21 сентября глава Буйнакска Исламудин Нургудаев и представители ООО «Ростовгипрошахт» приняли участие в совещании, которое провел Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов, где также были рассмотрены вопросы строительства очистных сооружений в Буйнакске. Там же было озвучено, что Правительством республики в Минстрой России подана заявка для финансирования строительства нового водовода Чиркей-Буйнакск в рамках федерального проекта «Чистая вода» на 2022 год. Завершение строительства объекта планируется на 2023 год.

В ходе совещания в Буйнакске Исламудин Нургудаев еще раз подчеркнул необходимость комплексного решения проблемы водоснабжения в городе. Помимо работ по водоотведению, стороны договорились о строительстве основного и трех локальных очистных сооружений в районе ПМК-313, Комсомольского озера и микрорайона «Молодежный».