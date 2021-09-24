ЗАМАНА - В Махачкале прошли традиционные "Гусаевские чтения"

В Махачкале прошли традиционные "Гусаевские чтения"

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24 сентября, 2021. Пятница 10:02

 Дагестанском федеральном исследовательском центре (ДФИЦ) Российской академии наук 23 сентября прошли Республиканские общественно-политические «Гусаевские чтения».

В Махачкале прошли традиционные "Гусаевские чтения"
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Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов приветствовал участников мероприятия и напомнил, что «Гусаевские чтения» проводятся ежегодно в память о первом министре по делам национальностей, информации и внешним связям РД Магомедсалихе Гусаеве. В этом году мероприятие также посвящено 100-летию со дня образования Дагестанской АССР.

«Именно эти символичные события определяют наш сегодняшний разговор о национальной политике, ее роли в становлении Дагестана и развитии всей страны», – сказал Муслимов.

Заместитель председателя Избиркома Дагестана, брат Магомедсалиха Гусаева – Багавдин – от имени семьи поблагодарил миннац республики за организацию ежегодных памятных мероприятий и пожелал участникам чтений плодотворной работы. «Со дня убийства прошло уже 18 лет, за это время выросло целое поколение, однако память о Магомедсалихе жива и сегодня», – отметил он.

Затем выступил экс-министр по национальной политике РФ, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин.

Национальная политика России зарождалась в 90-е годы прошлого столетия, когда страна преодолевала кризисы, в том числе на Северном Кавказе. «Все, кто тогда работал на Северном Кавказе, могут считать себя творцами национальной политики. Именно тогда происходил переход от советской к российской действительности, и в первых рядах этого процесса был Магомедсалих Гусаев», – отметил Зорин.

Он заявил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам межнациональных отношений, а также указал на необходимость профилактики экстремизма в молодежной среде.

На пленарном заседании «Гусаевских чтений» также выступили врио министра по вопросам национальных отношений Северной Осетии Алан Багиев, заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Саид-Магомед Баширов, председатель Совета при главе Дагестана по развитию гражданского общества и правам человека Зикрула Ильясов, президент Фонда Имама Шамиля Алиасхаб Хархачаев и другие.

После этого чтения продолжились в трех секциях:

  • «Региональный опыт укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений в Российской Федерации»;
  • «Роль институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики»;
  • «Общественно-политические и социальные трансформации в XX веке и Дагестан: анализ и перспективы».

В «Гусаевских чтениях» также участвовали общественники, представители научного сообщества и средств массовой информации.

Магомедсалих Гусаев был убит 27 августа 2003 года в Махачкале.

 

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