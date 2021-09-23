Объявлен набор граждан для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве

В резерв Вооруженных сил РФ будут набираться граждане России, годные по состоянию здоровья (категория А или Б), с образованием не ниже основного общего (девять классов), в возрасте: прапорщики, сержанты, солдаты – до 42 лет; младшие офицеры – до 52 лет, старшие офицеры – до 57 лет.

Срок контракта – три года. Служба в резерве: в мирное время – военные сборы (тренировочные занятия); в военное время – решение задач по прямому предназначению. Резервист обеспечивается бесплатно обмундированием на весь период службы в резерве. При выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах за резервистом сохраняется рабочее место и заработная плата. Предоставляются и другие льготы (компенсации). Для поступления на службу в резерве гражданин должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства (регистрации) и подать заявление о приеме на службу в резерве. Там же можно получить подробные консультации по прохождению службы в резерве ВС РФ.



Источник: https://mirmol.ru/obshhestvo/objavlen-nabor-grazhdan-dlja-zakljuchenija-kontrakta-o-prebyvanii-v-mobilizacionnom-ljudskom-rezerve/