Фестиваль ковроткачества в Дагестане – первый шаг к возрождению ремесла

Фестиваль дагестанского ковроткачества «Руно», целью которого является сделать все, чтобы уникальные технологии древнего дагестанского ремесла продолжали жить, состоялся в Центре опережающей профессиональной подготовки на базе Технического колледжа имени Р. Н. Ашуралиева.

Ручное ковроткачество существует с тех времен, когда люди научились производить пряжу. В Дагестане это ремесло существовало испокон веков, к сожалению сейчас этот промысел угасает, считает сооснователь компании «Руно»Елена Масаева: «А ведь дагестанские ковры известны во всем мире. Ковроткачество – это гордость дагестанского народа. Одна из идей Фестиваля – рассказать общественности о традициях коврового дела молодежи. Мы искренне верим в то, что, если заинтересовать наших детей, научить любить красоту и самобытность дагестанского ковра, они продолжат дело с многовековой историей».

Еще Геродот в своих трудах упоминал о применении ковровых изделий у народов Кавказа. Через Дербент проходил Великий шелковый путь, что способствовало развитию ремесел в Дагестане. Так искусство ковроделия развивалось на протяжении многих веков и сохранилось по сей день. Техника ковроплетения настолько трудоемка, что на создание одного шедевра требуется несколько месяцев. Средний ковер ткется около 6 месяцев. Самые ценные ковры изготавливаются из овечьей шерсти, покрашенной натуральными красителями. Но и орнамент дагестанских ковров – не просто набор геометрических фигур. Каждый узор – это символ, оберег. Мастерицы тщательно продумывают орнамент перед началом работы над новым ковром.

На фестивале были награждены финалисты конкурса «Руно». Также в рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурсов чтецов, организованных Советом старшеклассников РД и Советом старшеклассников Махачкалы.

«Я очень рада, что сегодня в рамках Фестиваля у нас получился такой яркий, красивый, веселый, полезный культурный праздник. Все призеры, победители конкурсов были торжественно приняты в Совет старшеклассников. Такое внимание к ребятам – серьезная мотивация для них более ответственно относиться к собственной жизни, будущему, развитию. Они видят, что у них есть возможности развивать свои таланты, навыки и идут этим путем. Наша задача – вовремя поддержать их созидательные инициативы» – рассказала РИА «Дагестан» специалист отдела Управления образования Махачкалы, куратор Совета старшеклассников РД, депутат Сефижат Магомедрасулова.

На мероприятии выступали: студенты технического колледжа, солист детской филармонии Мурад Хушлаев, воспитанники Интерната сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ансамбль барабанщиков «Ритмы гор».

Напомним, что фестиваль прошел при активной поддержке ЦОПП и участии Техникума дизайна, экономики и права и Дербентского колледжа народных промыслов и туризма.