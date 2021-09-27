Площадь самого большого в России сада фундука в 2021 году увеличат до 1 тыс. га

Площадь самого большого в РФ сада фундука в Сулейман-Стальском районе Дагестана в этом году будет увеличена до 1 тыс. га. Осенью планируют высадить новые саженцы на площади 400 га, пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя главы министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова.

"Сегодня Дагестан является лидером по темпам закладки фундучных садов. Самый большой сад сосредоточен в хозяйстве ООО "Полоса" - это 600 га, посаженных по лучшим мировым технологиям. К осенней закладке выполнены все необходимые работы, осенью этим предприятием планируется посадить еще 400 га. Всего в этом году у этого хозяйства будет 1 тыс. га фундучных садов", - сказал Шарипов.

По его словам, фундук в республике возделывают и другие хозяйства, которые также планируют увеличивать площадь закладки садов. "В частности, ООО "Восход" Сулейман-Стальского района - в текущем году подготовлено все необходимое для закладки 100 га. Есть также ряд других мелких хозяйств", - добавил собеседник агентства.

Замминистра отметил, что в ближайшее время, когда молодые сады вступят в стадию плодоношения, Дагестан сможет составить серьезную конкуренцию импортерам фундука на российский рынок. "Мы намерены эту позицию и далее наращивать", - добавил Шарипов.