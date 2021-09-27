ЗАМАНА - Площадь самого большого в России сада фундука в 2021 году увеличат до 1 тыс. га

Площадь самого большого в России сада фундука в 2021 году увеличат до 1 тыс. га

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27 сентября, 2021. Понедельник 08:34
Площадь самого большого в России сада фундука в 2021 году увеличат до 1 тыс. га

Площадь самого большого в РФ сада фундука в Сулейман-Стальском районе Дагестана в этом году будет увеличена до 1 тыс. га. Осенью планируют высадить новые саженцы на площади 400 га, пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя главы министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова.

Площадь самого большого в России сада фундука в 2021 году увеличат до 1 тыс. га
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"Сегодня Дагестан является лидером по темпам закладки фундучных садов. Самый большой сад сосредоточен в хозяйстве ООО "Полоса" - это 600 га, посаженных по лучшим мировым технологиям. К осенней закладке выполнены все необходимые работы, осенью этим предприятием планируется посадить еще 400 га. Всего в этом году у этого хозяйства будет 1 тыс. га фундучных садов", - сказал Шарипов.

По его словам, фундук в республике возделывают и другие хозяйства, которые также планируют увеличивать площадь закладки садов. "В частности, ООО "Восход" Сулейман-Стальского района - в текущем году подготовлено все необходимое для закладки 100 га. Есть также ряд других мелких хозяйств", - добавил собеседник агентства.

Замминистра отметил, что в ближайшее время, когда молодые сады вступят в стадию плодоношения, Дагестан сможет составить серьезную конкуренцию импортерам фундука на российский рынок. "Мы намерены эту позицию и далее наращивать", - добавил Шарипов.

Закладка сада фундука в Сулейман-Стальском районе Дагестана началась осенью 2019 года, когда были заложены первые 150 га. В районе предполагается ввести в эксплуатацию 2,5 тыс. га орошаемых земель. Инвестиции в проект оценивались в сумму около 750 млн рублей.

 

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